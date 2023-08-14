14 августа 2023

14 августа 2023 10:47

Какие шорты лучше всего подходят женщинам старше 50 лет: мнение стилистов

А это значит, что в твоем гардеробе обязательно должны быть шорты, которые идеально подходят для лета, ранней осени и поздней весны. Вот на какие модели, по мнению стилистов, стоит обратить внимание.

Джинсовые шорты

Деним универсален, и шорты из него - тоже. Они прочные, удобные, служат дольше других, а еще ты всегда сможешь найти модель, которая придется тебе по вкусу и будет льстить твоей фигуре. По мнению стилиста Джеффри Ампратума, держаться подальше надо лишь от вещей, которые создавались для подростков - например, с обилием ненужных разрезов, свисающих ниток или яркого декора, который дешево смотрится.

Шорты-бермуды

Попробуй отгадать загадку: закрывают большую часть бедра, но при этом не являются капри - что это? Ладно, признаем, головоломка вышла так себе - в отличие от самих бермудов, которые обожают модницы всего мира.

Бермуды, считает дизайнер одежды Джейми Кинг, отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть изысканно и чувствовать себя комфортно. К тому же они универсальны - достаточно сменить обувь, и вот ты уже отлично смотришься в этих шортах и на пляже, и в ресторане, и в офисе.

Хочешь выглядеть моложе и свежее? Владелица магазина женской одежды Кейтлин Пэриш советует дополнить бермуды льняной рубашкой или простой хлопковой футболкой и добавить к образу модную сумку - и вот ты уже готова к лучшему отпуску в своей жизни!

Шорты с высокой талией

Такова жизнь: с менопаузой к нам нередко приходят лишние килограммы, которые, как назло, норовят скопиться в районе талии. По мнению создательницы собственного бренда одежды Алиссы Скиделл, отличный способ решить эту проблему при помощи одежды - это носить шорты с завышенной талией, которые, к тому же, визуально удлиняют ноги.

Костюмные шорты

Костюмные шорты - вещь, которая может и повседневной, и нарядной. "Вы можете надеть их, как любые другие, с шлепанцами и футболкой. Но достаточно дополнить эту вещь оксфордами, льняной рубашкой и кашемировым свитером, наброшенным на плечи - и вот вы уже создали изысканный и элегантный образ", - говорит коуч по стилю Ким Хэнчер.

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