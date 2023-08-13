3 предмета гардероба, которые надо выбросить, если тебе за 50: мнение стилистов

С возрастом наши вкусы меняются, поэтому в 50 лет ты можешь захотеть попробовать другой стиль, отказавшись от того, который нравился тебе в 30 или 40. Не сдерживайся: обновление - всегда отличная идея!

Вот от каких вещей, по мнению стилистов, стоит отказаться, "освежая" гардероб.

Одежды, которая тебе мала

Такое случается даже с лучшими из нас: мы покупаем джинсы, юбки и платья, которые пока что малы, но могут подойти, когда мы "немного похудеем". Стилистка Трейси Йеске считает, что от такой одежды надо безжалостно избавляться - особенно если ты ни разу не носила ее за последний год.

"Женщины часто приобретают вещи, которые должны стать наградой за сброшенные килограммы. Однако если нам не удается в них влезть, мы начинаем считать себя недостойными того, чтобы хорошо выглядеть. Нам кажется, что мы некрасивы, только потому, что мы не соответствует определенному размеру. Поэтому очень важно отказаться от одежды в стиле "когда-нибудь", признать, что тело меняется, и понять, что главное - хорошо чувствовать себя здесь и сейчас", - говорит Трейси.

Вещей, к которым ты эмоционально привязана

Сентиментальный беспорядок - так называет Йеске скопление в шкафу предметов гардероба, которые имеют для тебя эмоциональную ценность, но при этом не используются. Такие вещи, считает стилистка, могут помешать двигаться вперед. "Пора признать, что вы уже не тот человек, которым были 20 или 30 лет назад. Вы не захотите больше надевать то, что когда-то носили", - говорит Трейси.

Рука не поворачивается выбросить выпускное платье? Йеске советует убрать его в "шкатулку памяти" - отвести под дорогие твоему сердцу старые вещи и подарки близких людей специальную коробку или отдельный ящик, куда ты будешь заглядывать очень редко.

Джинсов

Удивлена, да? Не беспокойся - речь не идет о том, что джинсы - это молодежная одежда, противопоказанная после 50 лет. Конечно же, деним - это классика, которую можно носить в любом возрасте. Однако стилистка Соня Барнс советует, во-первых, избавиться от устаревших моделей, во-вторых, не думать, что джинсы обязательно должны быть в твоем гардеробе.

Недавний опрос британской службы доставки CollectPlus показал, что в 53 года людям становится гораздо сложнее найти подходящую пару джинсов - на это уходит от пяти до восьми дней, приходится мерить не менее шести моделей разного стиля, а во время покупки покупатели испытывают серьезный стресс (6% респондентов признались, что даже расплакались).

Стоят ли того джинсы? Если ты понимаешь, что их выбор тебя выматывает, то подумай о том, чтобы от них отказаться - как и от любой другой одежды, покупка которой для тебя травматична. Почти наверняка ты уже давно знаешь, чем ее можно заменить - сделай это вместо того, чтобы считать какие-то вещи "мастхэвом", который обязательно должен быть в гардеробе.

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