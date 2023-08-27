Названа самая модная вещь на осень

Стилистка Диана Плиско назвала россиянам самую модную вещь на осень. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, актуальной в грядущем сезоне станет куртка-бомбер. При этом эксперт заявила, что данный предмет гардероба может быть выполнен из нейлона или экокожи.

"Если она будет еще и с эффектом потертости, словно винтаж, то это будет самая модная куртка, с которой можно будет собрать много классных и интересных образов", - пояснила собеседница издания.