Анджелина Джоли одевалась в духе «тихой роскоши» задолго до того, как это стало трендом. И делала это лучше всех

Даже если вы не слишком внимательно следите за модой, то наверняка слышали о "тихой роскоши". Все вокруг хотят выглядеть "дорого", как богатые с рождения люди, предпочитающие качественные ткани и правильную посадку кричащим логотипам и яркому декору. К слову, чтобы одеваться "дорого" совсем не обязательно тратить крупные суммы денег - вещи в духе "тихой роскоши" можно найти и у вполне демократичных брендов. Чтобы понять, как это сделать, можно обратиться к нашему гиду, а можно - посмотреть на образы Анджелины Джоли. Как оказалось, все эти годы актриса была главным адептом "тихой роскоши". Задолго до того, как это стало трендом.

Анджелина Джоли - одна тех из знаменитостей с собственным стилем, которого они придерживаются вне зависимости от трендов. Ее совершенно не интересует повсеместное увлечение стилем Y2K, брюки карго, высокие платформы и сумки в пайетках. Уже очень много лет она одевается в качественные базовые вещи: платья-футляры, элегантные жакеты, длинные тренчи, классические брюки и лодочки на каблуке. Просто с приходом на модную арену "тихой роскоши" ее индивидуальный стиль стал самым популярным трендом 2023 года.

Образы Анджелины Джоли, в которых папарацци то и дело ловят ее на улицах города, можно использовать как фэшн-шпаргалку при составлении "дорогого" образа. Во-первых, актриса всегда выбирает вещи простого кроя. Что-то "сложносочиненное" на ней можно увидеть лишь на красной дорожке, и то крайне редко. Зато свободные платья-балахоны, классические брюки прямого кроя и жакеты с четкой линией плеч - почти всегда. Фавориты актрисы среди верхней одежды - пальто и тренчи классического кроя, а в качестве обуви она чаще всего выбирает балетки, кожаные шлепанцы или лодочки на шпильке. Не меньшее значение имеет цветовая гамма: в подавляющем большинстве случаев звезда носит только четыре цвета: белый, бежевый, серый и белый. Да, кому-то такой набор может показаться скучным, но это просто классика, которая никогда не выходит из моды. Так что любой образ Анджелины Джоли может послужить модным вдохновением для образа в духе "тихой роскоши". Некоторые из них мы собрали в галерее ниже.

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