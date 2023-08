Как София Ричи поменяла стиль и внезапно стала воплощением «тихой роскоши»

Не обязательно внимательно следить за модой, чтобы знать, что такое "тихая роскошь" или хотя бы слышать о ней. Этот стиль, как и популярная в TikTok эстетика old money, строится на стереотипе о том, что богатые с рождения люди никогда не одеваются нарочито "дорого". На них вы не увидите обилия логотипов и крупных золотых украшений - их образы роскошны за счет идеальной посадки вещей, качественных тканей и благородных оттенков. Среди тысяч инфлюенсеров-адептов "тихой роскоши" главной иконой стала София Ричи.

Имя младшей дочери Лайонела Ричи появилось во всех новостных заголовках в конце апреля, когда она вышла замуж за музыкального продюсера Эллиота Грейнджа отеле Cap-Eden-Roc на Лазурном берегу Франции. У невесты было сразу три платья, и все три - Chanel. За два дня до торжества София завела аккаунт в TikTok, где делилась всеми деталями подготовки: ее ролики суммарно набрали более 400 миллионов просмотров, а пользователи соцсети провозгласили событие "свадьбой века". Внезапная популярность в TikTok поспособствовала значительному росту подписчиков Ричи в запрещенной соцсети, где она и до свадьбы регулярно делилась фотографиями своих образов.

Поклонники разглядели в Софии настоящую икону стиля old money - в ее гардеробе много твида Chanel, элегантных платьев макси, шелка, льна и роскошных, но "анонимных" аксессуаров - и, конечно, захотели одеваться, как она. Спрос, как известно, рождает предложение и вот София Ричи уже запускает собственный бренд одежды, о чем она рассказала в интервью Who What Wear. По словам Софии, эстетика бренда будет "непринужденно шикарной, минималистичной, возвышенной и неподвластной времени", а также на 100% соответствовать тому, что она ежедневно носит сама. Одним словом, в ассортименте бренда мы увидим все то, что сейчас называем "тихой роскошью".

Правда, иконой "тихой роскоши" София была далеко не всегда. В середине нулевых девушка вела достаточно активную светскую жизнь, регулярно появлялась на самых громких вечеринках и даже встречалась с экс-супругом Кортни Кардашьян Скоттом Дисиком. Тогда она одевалась во что-то среднее между нарядами ее старшей сестры Николь Ричи в нулевые и стилем семейства Кардашьян тех лет. Расшитые стразами комбинезоны, кожаные мини с ботфортами, велюр и металлизированная кожа - одним словом, в те годы Софию было сложно назвать по-настоящему стильной.

Все изменилось в 2021 году, когда девушка начала работать со стилистом Лиат Барух. Именно она одела Софию в стиле "тихой роскоши" задолго до того, как это словосочетание оказалось на страницах всех модных журналов. Теперь сама София планирует одеть в стиле "тихой роскоши" всех вокруг. Впрочем, для этого вовсе не обязательно ждать запуска ее бренда (тем более, что мы пока не знаем ни названия, ни даты старта продаж) - можно просто вдохновиться ее образами. Тем более, что большинстве случаев сделать это нетрудно. Некоторые из них мы собрали в галерее ниже.

thesymbol.ru