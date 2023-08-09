9 августа 2023

9 августа 2023 12:30

Как носить шелковую юбку в августе?

Юбка из шелка давно стала настоящим маст-хэвом женского летнего гардероба. Это абсолютно универсальная вещь, одинаково хорошо подходящая для повседневных и вечерних образов, в которой к тому же не будет жарко. Стилизовать шелковую юбку можно десятком разных способов, однако мы выбрали 5 самых стильных. Рассказываем, как повторить эти модные образы.

C трикотажным топом

Идеальный вариант на каждый день, когда хочется слегка нарядиться, но без излишеств. Шелковую миди или макси комбинируйте с топом из трикотажа. Короткий, открывающий живот, или стандартной длины - выбирайте тот вариант, в котором вам будет комфортнее. Это может быть топ-бандо, халтер или модель на бретелях. Если хотите сделать комбо более расслабленным, дополните его шлепанцами из кожи, а если более женственным и элегантным - мюлями на каблуке. 

С оверсайз-футболкой

Не самое очевидное, но очень популярное среди модных инфлюенсеров комбо: шелковая юбка и базовая футболка-оверсайз. Пара из категории "сочетание несочетаемого" отлично подходит для самых разных случаев, а еще - обеспечивает комфорт. В жаркую погоду гораздо комфортнее в вещах свободного кроя - они обеспечивают нормальный теплообмен. В комбинации с этими вещами одинаково хорошо будут смотреться кроссовки и босоножки на каблуке - так что выбор за вами. 

С классической рубашкой

Рубашку с шелковой юбкой можно носить несколькими способами. Первый - застегнуть только несколько верхних пуговиц, оставив вторую половину расстегнутой. Этот стилистический прием из года в год используют дизайнеры на подиумах. Второй и не менее популярный способ - носить рубашку заправленной, но при этом расстегнутой. Так же не забывайте об опции - полностью расстегнутая рубашка + базовый топ под ней. Какой вариант вы бы ни выбрали, с шелковой юбкой каждый из них будет смотреться безупречно. 

С жакетом

Более строгий вариант сочетания, который, впрочем, тоже можно стилизовать очень по-разному. Каждый день носите комбинацию с майкой-алкоголичкой и парой любимых кроссовок, а на выход с соблазнительным топом-бра и мюлями на каблуке. Комбо из шелковой юбки и жакета отлично подойдет для обоих случаев. 

С костюмным жилетом

Костюмный жилет в этом сезоне стал не только совершенно самостоятельной единицей гардероба, но и главным хитом лета. В паре с шелковой юбкой он будет смотреться ничуть не хуже, чем с брюками в тон. В качестве обуви сюда идеально подойдут кожаные шлепанцы, а в качестве аксессуара - вместительная сумка. Это комбо одинаково хорошо подойдет и для похода в офис, и для встречи с друзьями в ресторане и для долгой прогулки по летнему городу. 

thesymbol.ru


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