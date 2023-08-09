Какие модели обуви носить осенью, чтобы быть самой модной?

Как бы нам того ни хотелось, лето не будет длиться вечно, и с каждым днем осень в все ближе. Впрочем, это отличный повод уже сейчас начать интегрировать тренды грядущего сезона в свой гардероб. Начать предлагаем с обуви. До ботинок и ботфортов, конечно, еще далеко, а вот разнообразные туфли и остроносые балетки пригодятся и летом. Мы выбрали 5 обувных трендов сезона осень-зима 2023/24, которые можно начинать носить прямо сейчас.

С острым мысом

Обувь с острым мысом уже даже сложно назвать трендовой - этот фасон давно превратился в классику и годами не покидает модную арену. Среди любопытных особенностей осенне-зимнего сезона - острым мысом на ряду с классическими лодочками обзавелись лоферы и балетки. Prada, Giorgio Armani, Tory Burch, Wales Bonner - это лишь немногие из брендов, в чьих коллекциях нашлись подобные пары. Среди главных плюсов такой обуви - она комфортна в носке, но при этом смотрится очень изящно.

Мэри-Джейн

Когда несколько сезонов назад Мэри-Джейн неожиданно вернулись на модную арену, мы и представить не могли. что они останутся с нами так надолго. На смену балеткам с перепонкой, которые были актуальны летом, приходят туфли на каблуке kitten heel или шпильке. Такие были замечены на шоу Christian Dior, Rodarte, Emilia Wickstead, Roberto Cavalli и A.P.C.

В "мужском" стиле

Традиционно "мужскими" вещами в женском гардеробе уже никого не удивить. Последние несколько сезонов мы не снимая носим плечистые жакеты, будто с плеча бойфренда, а теперь дело дошло и до обуви. Броги, лоферы и дерби, которые могли бы идеально подойти к классическому мужскому костюму, этой осенью мы будем носить с платьями, мини-юбками и джинсами. Отличные примеры можно увидеть в коллекциях Max Mara, Miu Miu, Alexander McQueen и других.

Красные

Обувь запросто может стать главным и самым эффектным акцентом в образе. Например, если она будет ярко-красного цвета. Модель при этом может быть любой: остроносые туфли на высокой платформе, как у Ferragamo, меховые лодочки, как у Stella McCartney, минималистичные босоножки, как у Alexander McQueen или слингбэки на микрокабулке, как у Tory Burch. Эффект гарантирован в любом случае.

С бантом

Любимым декором для многих дизайнеров в осенне-зимнем сезоне неожиданно оказались банты. У Loewe - огромные и бархатные, у Miu Miu и Simone Rocha - едва заметные, а у Chanel - украшенные фирменными белыми камелиями. Выбирайте вариант себе по вкусу и будьте уверены: с такой парой ваш наряд никогда не будет скучным.

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