8 августа 2023

8 августа 2023 15:36

Как выглядеть стильно в белой футболке: 5 готовых образов

Хейли Бибер

Белая футболка - база любого гардероба. Она подходит всем, вне зависимости от возраста и типа фигуры и никогда не теряет своей актуальности. Единственный ее минус - выглядит белая футболка слишком просто. Однако это легко исправить, правильно обыграв ее другими трендовыми вещами. Вот 5 простых способов, которые стоит взять на заметку этим летом.

С курткой автогонщика

Кендалл Дженнер

Яркая куртка автогонщика - это не только трендовая альтернатива классической косухе, но и легкий способ оживить любой, даже самый базовый лук. Берем любимые синие джинсы прямого кроя, белую футболку и гоночную куртку поверх. В качестве обуви идеально подойдут удобные ботинки на плоском ходу. 

C классическим жакетом 

Плечистый жакет "мужского" кроя способен преобразить любую базовую вещь, в том числе и белую футболку. Костюмные брюки в тон к жакету сделают образ еще более элегантным, а джинсы - расслабленным. Добавьте остроносые слингбэки на каблуке и чокер-цветок на шею и отправляйтесь в офис, на свидание или на вечеринку. 

Total-white

Монохромный лук, даже если он составлен из базовых вещей, всегда смотрится эффектно. Так что белую футболку достаточно дополнить такими же белыми джинсами или брюками и курткой (для этой цели рекомендуем выбрать трендовый бомбер) - и стильный образ готов. Чтобы сделать его еще интереснее, добавьте яркий аксессуар или обувь. 

С юбкой макси

Юбку макси этим летом можно носить с чем угодно: от полупрозрачных блуз до объемных худи. Белая футболка тоже будет здорово смотреться с юбкой в пол. Обувь может быть любая - от кроссовок до лодочек на шпильке. Все зависит от того, куда вы собираетесь в этом образе отправиться. 

Под рубашку

Многослойность всегда заставляет базовые вещи выглядеть интереснее. Так что поверх белой футболки этим летом мы будем носить рубашку. Она может быть белой, хотя мы бы рекомендовали модель контрастного оттенка или даже с принтом. В качестве низа подойдут джинса, брюки или юбка - выбирайте любой вариант, что придется вам по вкусу. 

thesymbol.ru


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