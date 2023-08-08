Как модно одеваться в жару в городе

После затяжного периода дождей и холодов, в столицу пришла жара: в эти выходные столбик термометра обещает подняться выше отметки в 30 градусов. В такую погоду всегда сложно выбрать одежду, особенно, если вы не хотите выглядеть так, будто собрались на пляж. Определиться с нарядом наверняка поможет наш гид: мы выбрали модные и практичные вещи для жаркого уикенда в городе.

Льняные платья

Лен - всегда оптимальный выбор для жаркой погоды. Он не только отлично дышит и отводит влагу, но еще и смотрится благородно и "дорого". Так что в сарафане из этого натурального материала в точно не рискуете выглядеть так, будто собрались на пляж. Выбирайте самую базовую модель и стилизуйте в зависимости от случая. В офис комбинируйте платье с сандалиями, на долгую прогулку - с любимыми "биркенштоками", а в ресторан - с мюлями на каблуке.

Кожаные вьетнамки

Исключительно пляжными уже давно перестали быть даже резиновые вьетнамки: их носят не только в городе, но и на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Впрочем, если вы более консервативны, советуем заменить их на модель из кожи. Такие вьетнамки ничуть не уступают (а скорее даже превосходят) резиновым в удобстве, но при этом отлично смотрятся с классическими брюками и платьями. Абсолютный маст-хэв для жаркой погоды.

Шорты-боксеры

Шорты-боксеры - один из главных хитов этого лета. Они удобные, стильные, а еще в жаркую погоду в них будет гораздо комфортнее, чем в джинсовых или костюмных. Комбинировать боксеры лучше с простым и достаточно строгим верхом (о лучших вариантах мы рассказывали здесь), чтобы образ получился гармоничным и подходящим для города.

Рубашки в крестьянском стиле

Идеальная летняя рубашка в "крестьянском" стиле обязательно сшита из льна или тонкого хлопка. Эти материалы не только смотрятся "дорого", но и позволяют комфортно чувствовать себя в жаркую погоду. Носить такую рубашку можно будет всегда, везде и во всех случаях. Она здорово дополнит пару шортов, юбки всех длин и фасонов или льняные брюки. Она придется кстати и в офисе, и во время прогулки по городу, и на свидании, и даже в отпуске.

Кружево

Вещи из кружева - отличный способ добавить нотку соблазнительности в любой образ, да и жаркими летними вечерами этот тонкий материал позволит чувствовать себя максимально комфортно. Самый простой вариант - платье с кружевной отделкой. Это может быть классическая комбинация из шелка, дополненная кружевными вставками в зоне декольте и на подоле. Впрочем, не стоит списывать со счетов разнообразные топы и блузы: они в жаркий день пригодятся не меньше.

Мюли

Мюли - идеальная пара для тех, кто хочет что-то более изысканное, но не менее комфортное, чем вьетнамки. Выбирайте модели на каблуке kitten-heel: они изящно смотрятся на ноге, но при этом достаточно удобны в носке. Мюли придутся кстати в любом образе - носите их с джинсовыми шортами и футболками, платьями любой длины и широкими льняными брюками.

Юбка-саронг

Еще один предмет гардероба, который вышел из пляжного гардероба и шагнул в повседневный - юбка-саронг. Названа она в честь саронга - традиционной одежды народов Юго-Восточной Азии, которая представляет собой отрез яркой ткани, который завязывается на бедрах, как длинная юбка. Долгое время подобные отрезы ткани было принято носить на пляже с купальниками, но позже дизайнеры стали делать юбки с запахом и драпировкой, стилизованные под них. Этим летом такие юбки даже уместнее в городских джунглях, чем на морском побережье.

Льняные брюки

Если льняные сарафаны вам не по вкусу, весьма кстати придутся брюки из этого материала. Среди неочевидных плюсов - такие брюки не дадут вашим ногам обгореть под палящим солнцем, даже если вы планируете долго находиться на улице. Сочетать льняные брюки можно буквально с любым верхом: от классической рубашки (тоже льняной) до трикотажной майки-алкоголички.

Топы на одно плечо

Майка-алкоголичка превратилась в главный "верх" в любом гардеробе. И, честно признаться, успела изрядно поднадоесть. К счастью, среди актуальных трендов можно найти не менее универсальные, но куда менее избитые опции. Например, кокетливые топы на одно плечо. Они не уступают майке по универсальности, но смотрятся при этом куда оригинальнее.

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