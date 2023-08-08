8 августа 2023

8 августа 2023 12:00

Как выглядят самые модные платья-рубашки 2023

Valentino весна-лето 2023

Повседневное платье должно сочетать в себе сразу несколько черт: быть нарядным, но не вычурным, комфортным в носке, универсальным и, конечно же, стильным. Всем этим критериям отвечает платье-рубашка. В этом сезоне дизайнеры переосмыслили классический фасон и предложили сразу несколько актуальных вариантов платьев-рубашек. Рассказываем, на какие из них стоит обратить особое внимание. 

Из кожи

Celine весна-лето 2023

Кожа - уже который сезон остается одним из любимых материалов всех дизайнеров. Летом в таком платье, конечно, будет жарко, а вот грядущей осенью кожаную рубашку можно смело носить и в пир, и в мир и даже в офис, если вам это позволяет дресс-код. Что касается длины, здесь выбор за вами - одинаково хорошо будут смотреться и благородные миди и хулиганские ультрамини. 

Макси

Deveaux весна-лето 2023

Макси - главная длина сезона. И платья-рубашки этот тренд тоже стороной не обошел. Выбирайте модели из тонких, летящих тканей: в таких будет комфортно и зимой, и летом. Носить такое платье-рубашку можно и с классическими лодочками, и с балетками и даже с кроссовками. Еще один классный способ, который мы подсмотрели на подиуме, - такое платье можно носить в паре с брюками. 

Облегающие

Tod's весна-лето 2023

Все мы любим свободную посадку и оверсайз, однако иногда душа требует чего-то более женственного и элегантного. Здесь на помощь придут платья-рубашки с акцентом на талии. Они могут быть из классической "рубашечной" хлопковой ткани или из кожи, денима и даже тонкой шерсти. 

Классика

AZ Factory весна-лето 2023

Если все варианты, перечисленные выше, вам не по душе, всегда доступна вечная классика - простая рубашка прямого кроя, которую вы, как будто, забрали у бойфренда и теперь носите в качестве платья. Такую можно дополнить "мужским" кожаным ремнем, ботфортами или туфлями на каблуках, а также лоферами или кроссовками - вариантов масса.

thesymbol.ru


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