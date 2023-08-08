Летний тренд, который нужно успеть попробовать: панамы в технике кроше

Летом головной убор становится необходимостью, а не просто способом украсить свой образ. Длительное нахождение на солнце с непокрытой головой чревато не только тепловым ударом, но и солнечными ожогами на коже головы. Среди самых модных головных уборов сезона - бейсболки, шелковые банданы и, конечно же, панамы. Последние этим летом стоит искать не обычные, а сделанные в технике кроше. Плетеные вещи (и речь не только про панамы) ворвались на модную арену еще прошлым летом, и с тех пор только укрепили свои позиции. Платья, топы, юбки и даже брюки в технике кроше показали многие модные бренды от Altuzarra и Chloé до Paco Rabanne и Gabriela Hearst.

Если облачаться с ног до головы в плетенные вещи в духе Джейн Биркин, модный акцент в образ сможет добавить панама-кроше. Носить этот головной убор можно не только на пляж, но и в городе. Поклонникам минимализма придутся по вкусу модели белого или бежевого цветов - всем любителям тотал-блэка настоятельно рекомендуем отказаться от панам темных цветов, в них и перегреться недолго. Тем не менее, этим летом все же лучше искать яркие панамы: однотонные или с орнаментом. Их уже обожают звездные модницы - Белла Хадид, Хейли Бибер и Дуа Липа. Такая панама украсит даже самый простой образ, например, джинсы с футболкой или летящий белый сарафан. Обратите внимания на панамы желтого, оранжевого, розового и зеленого цвета - этим летом они самые актуальные.

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