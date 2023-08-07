Тренды проходят, а стиль остается: 5 летних образов в стиле минимализм

Минимализм - большой тренд этого сезона. Дизайнеры все чаще отказываются от ярких цветов и сложных конструкций, а комбо из синих джинсов и белой рубашки теперь можно найти даже в кутюрных коллекциях. При этом минимализм совсем не обязательно должен быть скучным. Мы выбрали 5 классных летних образов в стиле минимализм, которые являют собой воплощение фразы "все гениальное просто". И вот как их повторить.

Платье макси + вьетнамки

Пожалуй, самое простое, но от этого не менее эффектное комбо: платье-макси и пара кожаных вьетнамок. Платье выбирайте максимально простого кроя без лишнего декора. Макси всегда смотрится элегантно и благородно, а вьетнамки добавят наряду расслабленности и комфорта. Дополнить сочетание можно вместительной сумкой-тоутом и вашими любимым солнцезащитными очками.

"Бельевой" топ + льняные брюки

В этом сезоне платья и топы в бельевом стиле пользуются особой популярностью. Последние с легкостью можно интегрировать в повседневные образы, если подобрать достаточно минималистичный "низ" к ним в пару. С этой задачей отлично справятся льняные брюки: они не только уравновесят соблазнительный "верх" но и позволят чувствовать себя комфортно даже в самую жаркую погоду.

Рубашка + джинсы

Комбо из рубашки и джинсов хоть и отвечает всем требованиям минимализма, но кажется при этом достаточно скучным. Впрочем, это легко исправить: для этого просто носите рубашку застегнутой только на одну или несколько верхних пуговиц. Этот любимый дизайнерами модный прием не потребует от вас ни временных, ни денежный затрат, а рубашка будет смотреться куда интереснее.

Футболка-поло + юбка макси

В целом, юбку макси можно сочетать с любым верхом: от майки-алкоголички до соблазнительного топа-бра. Однако мы советуем сделать выбор именно в пользу футболки-поло. Она смотрится одновременно строго и расслабленно и куда интереснее простой модели. В качестве обуви подойдет все: от кроссовок до сандалий.

Оверсайз-рубашка + боксеры

Лучшее комбо для лета в городе и за его пределами: шорты-боксеры и рубашка оверсайз. Хорошо, если обе составляющие образа будут из льна или тонкого хлопка - так вам будет комфортно даже в самую жару. Рубашку можно надеть на голое тело, а можно - расстегнуть и добавить вниз майку. Лучшая характеристика для этого лука - "просто и со вкусом".

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