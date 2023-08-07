7 августа 2023

7 августа 2023 13:59

Как выглядят самые модные джинсовые куртки осени 2023

Хейли Бибер

Как бы нам ни хотелось сейчас наслаждаться последним месяцем лета, не думая о том, что на ждет дальше, покупкой осенних вещей стоит озаботиться уже сейчас. Как минимум тех, что пригодятся уже в самом начале сентября. Среди таких вещей - джинсовая куртка. Этот элемент гадероба давно вышел за рамки моды и укрепился в наших гардеробах в статусе классики, при этом оставшись под влиянием трендов. И если вопрос о том, будет ли актуальна джинсовая куртка в следующем сезоне, даже не стоит, то вопрос о том, какая это будет джинсовая куртка, оказывается вполне резонным. И ответ на него мы нашли на показах сезона осень-зима 2023/24.

Ferrari осень-зима 2023/24

Несмотря на триумфальное возвращение стиля ladylike с его пышными юбками и высокими каблуками, самыми модными джинсовыми куртками сезона стали модели оверсайз. Причем крой может быть свободным в разной степени. Где-то это слега спущенная линия плеча и прямой крой вместо обегающего, а где-то - очень большая куртка, будто с "мужского" плеча. Здесь все зависит исключительно от того, к какому крою вы привыкли и с чем планируете носить куртку. Если говорить о цветах - здесь выбор широк: от классического синего до черного, серого и белого. А вот цветной деним дизайнеры единогласно решили оставить в весенне-летнем сезоне. Яркие джинсовые вещи если и появилялись в новых коллекциях, то скорее в качестве редкого исключения. 

Giambattista Valli осень-зима 2023/24

С чем носить такую куртку? Буквально с любой одеждой. Хейли Бибер, например, уже комбинирует модную джинсовку насыщенного синего цвета с белой футболкой, джинсовыми шортами и кроссовками. Джинсовая куртка будет отлично смотреться с джинсами - в тон или контрастными, классическими брюками широкого кроя, с карго или с юбками - от мини до макси. Впрочем, ничуть не хуже с такой курткой будут смотреться и платья - они создадут с курткой эффектный контраст. А именно на контрасте зачастую и строятся самые эффектные образы. 

Versace осень-зима 2023/24

Gauchere осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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