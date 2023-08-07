7 августа 2023

7 августа 2023 14:23

Что носить в августе: 5 классных образов для жаркой погоды, которые легко повторить

"Пижамные" брюки + футболка-оверсайз

Это комбо идеально подойдет для тех случаев, когда наряжаться совсем не хочется, но и жертвовать стилем ради комфорта вы не готовы. "Пижамные" брюки на резинке или завязках - настоящий хит этого сезона, ставший полноправной заменой классическим льняным брюкам. В жаркую погоду советуем сочетать их со свободной футболкой и парой кожаных вьетнамок. Идеально для неспешной воскресной прогулки или бранча с друзьями на веранде любимого ресторана. 

Платье-мини + балетки

Впрочем, даже в жаркую погоду можно выглядеть достаточно женственно и романтично. Поможет вам в этом сочетание платья-мини и балеток. Не так давно его примеряла Кендалл Дженнер в Париже, а теперь носят все модные инфлюенсеры. Классическая трапеция, соблазнительное бюстье или кокетливая модель в стиле baby doll - выбирайте любой вариант, что придется вам по вкусу. С балетками все тоже довольно просто - они могут быть любого фасона. Хотя мы бы советовали отдать предпочтение модели Мэри-Джейн. 

Костюмный жилет + шорты

Это комбо едва ли кого-то удивит, ведь оно заработало статус самого стильного еще в начале лета. И если в июле мы не могли носить его из-за холодной погоды, сейчас - самое время. Жилет и шорты могут составлять костюм, а могут - быть контрастными. Тем не менее, к костюмному жилету мы бы все-таки советовали выбирать костюмные шорты, хотя джинсовые тоже будут смотреться неплохо. Дополните образ удобной обувью на плоском ходу (мюлями или слингбэками) и ваш универсальный образ готов. 

Юбка макси + топ на бретелях

Конечно, без юбки-макси в последний летний месяц никуда. В самые жаркие дни выручит модель из тонкого хлопка или льна: она не только станет стильной основой для образа, но и не даст вашим ногам обгореть под палящим солнцем. Дополнить такую юбку можно самым простым топом на бретелях - комбо стильным и очень универсальным. В качестве обуви подойдет все: от балеток до кроссовок. 

Рубашка + джинсовые шорты

Еще один летний маст-хэв - джинсовые шорты. Если вы боитесь выглядеть слишком "пляжно" в городе, комбинировать их предлагаем с рубашкой из льна или тонкого хлопка. Ее строгий крой уравновесит шорты и образ выйдет подходящим для самых разных случаев. С собой обязательно возьмите вместительную сумку - кожаный тоут или плетеную корзину. 

thesymbol.ru


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