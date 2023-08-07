7 августа 2023

7 августа 2023 11:16

5 осенних трендов, в которых вы будете выглядеть «дорого»

Miu Miu осень-зима 2023/24

На волне популярности "тихой роскоши" и эстетики old money, все стали стремиться собрать "дорогой" гардероб. При этом сделать это можно без больших финансовых затрат: главное, знать что искать. Мы внимательно изучили показы грядущего осенне-зимнего сезона и выбрали 5 трендов, которые всегда выглядят "дорого". 

Широкие плечи

Saint Laurent осень-зима 2023/24

Вещи с гипертрофированными плечами - один из главных трендов осенне-зимнего сезона. "Плечистые" жакеты, платья, блузы и даже верхняя одежда - все они способны сделать образ более эффектным и "дорогим". Кроме того, дополнительный объем в плечах визуально делает силуэт более утонченным - абсолютный маст-хэв. 

Сумки жесткой формы

Prada осень-зима 2023/24

Сумка, хорошо держащая форму, - это одна из тех вещей, которая всегда смотрится "статусно" вне зависимости от своей стоимости. Это может быть вместительный "портфель", клатч-оверсайз или просто небольшая сумка top handle, в которую поместится только все самое необходимое. Старайтесь избегать крупных логотипов и декора, помните: "анонимные" сумки всегда смотрятся "дороже". 

Тренчи и пальто макси

Alexander McQueen осень-зима 2023/24

Длинные тренчи и пальто классического кроя - незаменимый элемент стиля old mohey, который всегда делает образ визуально "дороже". Среди других плюсов - верхняя одежда в длине макси абсолютно универсальна, поскольку полностью закрывает все, что под ней, а еще - она визуально вытягивает силуэт. Особенно, в паре с обувью на каблуке.

Слингбэки с острым мысом

Miu Miu осень-зима 2023/24

Острый мыс - бессмертная классика, которая добавит в любой образ элегантности. Выбирайте модели благородных цветов - вишневого, шоколадного или классического черного. Такая пара станет универсальным дополнением к любому образу и сделает его эффектнее и дороже. А если вы выберете модель на микрокаблуке kitten-heel, такие туфли будут еще и очень удобны в носке. 

Монохром

Hermès осень-зима 2023/24

Создавая "дорогой" гардероб мы часто боимся ярких оттенков - они могут произвести прямо противоположный эффект. Конечно, если вы не носите их в монохромном образе. Такой прием всегда смотрится "дорого" и элегантно. Носить таким образом можно базовые цвета, вроде черного, белого и серого, однако в этом сезоне мы бы советовали присмотреться к более интересным оттенкам. 

thesymbol.ru


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