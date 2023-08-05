Как красиво убрать волосы в жару и спрятаться от солнца с помощью шелкового платка?

Стараниями Донателлы Версаче пестрый платок-каре стал главным аксессуаром этого лета: его нам предлагают носить, подбирая в тон к макияжу, под бейсболки, повязывая банданой и еще десятком разных способов. Вспоминаем, как обыгрывали яркий аксессуар в своих образах модные легенды прошлого: Брижит Бардо, Грейс Келли и Одри Хепберн.

Тюрбаном, как Грейс Келли в фильме "Поймать вора"

Детектив Альфреда Хичкока 1955 года, в котором вместе с будущей княгиней Монако снялся Кэри Грант, подарил нам бесчисленное число культовых образов, повторить которые стоит и сегодня. В частности - сцена на пляже, в которой Келли появляется в желтом купальнике и тюрбане в тон. В последнее время многие дизайнеры - включая Schiaparelli, Marine Serre и Saint Laurent - вспомнили об этом экзотическом головном уборе, первая волна популярности которого пришлась на Париж начала прошлого века. Тогда Европу захлестнула мода на все восточное: японские кимоно, арабские брюки-шаровары и, конечно же, индийские тюрбаны. Тому поспособствовал и самый популярный дизайнер того времени Поль Пуаре.

Косынкой, как Одри Хепберн в фильме "Шарада"

Еще один детектив и вновь с Кэри Грантом! В фильме Стэнли Донена Хепберн демонстрирует не только многочисленные яркие пальто архитектурного кроя, словно в первых коллекциях Кристобаля Баленсиага - в нем мы видим идеальный способ носить классический бежевый тренч, который настоятельно рекомендуем взять на вооружение следующей осенью. Добавляем замшевые перчатки молочного оттенка тон в тон плащу, нюдовую губную помаду с сатиновым финишем и, конечно, простую шелковую косынку - именно она ставит уверенную точку в этом монохромном образе.

Обручем, как Брижит Бардо в фильме "Презрение"

Фильм Годара - гремучая смесь любовной драмы, свободолюбивых шестидесятых и знойного итальянского лета. Каждый кадр здесь безупречно выверен, и особенно это видно на примере сцены, в которой Бардо появляется в тотал-луке насыщенного синего цвета, с белокурыми локонами, перехваченными платком того же оттенка. Любопытно, что и в самом фильме, и в экранном гардеробе Бардо одинаковые ведущие цвета: синий, красный и желтый - вдохновляйтесь, собирая чемодан в отпуск.

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