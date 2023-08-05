4 модных летних цвета, которые выглядят «дорого»

Чтобы гардероб выглядел дорого и изысканно, совсем не обязательно вкладывать в него крупные суммы денег. Порой достаточно просто выбрать вещь правильного цвета, чтобы получить роскошный образ. Рассказываем о четырех модных летних оттенках, которые отлично справятся с этой задачей.

Бордовый

Более спокойная и благородная версия модного в этом сезоне ярко-красного - бордовый. Этот глубокий оттенок здорово смотрится в любых образах: от деловых и спортивных до вечерних. Носить его можно как в тотал-луке, так и в сочетании с другими цветами - спокойными (вроде белого и бежевого) или такими же яркими (лучше всего подойдет голубой).

Небесно-голубой

Голубой цвет - лучший выбор на лето. Он буквально "освежает", красиво подчеркивает загар, а еще - идет всем без исключения. Попробуйте добавить его в образ при помощи небольшого цветового акцента - шейного платка или крупного украшения - или одеться в него с головы до ног. Главное - что небесно-голубой оттенок добавит в любой образ элегантности и аристократизма.

Пудровый

Barbie pink, лежащий в основе стиля "барбикор", безусловно очень модный, однако часто может дешевить образ, если немного прогадать с кроем и фактурой ткани. Избежать этого, а вместе с тем поддержать тренд на все розовое, поможет пудровый оттенок. Он легко интегрируется в любой образ, красиво подчеркивает любой цвет кожи и хорошо сочетается с другими цветами: от базовых черного и белого до яркого красного.

Оттенок сливочного масла

В актуальных весенне-летних коллекциях нашлось много вещей оттенка сливочного масла. Это нежный светло-желтый оттенок, будто "разбавленный" каплей бежевого. Такой же теплый и "солнечный", как привычные нам оттенки, но гораздо более мягкий - то, что нужно для образов в стиле "тихой роскоши".

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