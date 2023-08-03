Надоели бейсболки и панамы? Носите бескозырки, как у моряков

Летом головной убор - уже не столько модный аксессуар, сколько предмет реальной необходимости. Он защищает от прямых солнечных лучшей и, соответственно, опасности теплового удара. А еще это удачный способ красиво убрать волосы, не прибегая к резинкам и заколкам-крабикам. Порой кажется, что альтернатив панамам и бейсболкам на лето почти нет - а те уже порядком наскучили. Но это не совсем так. В последние сезоны усиленно набирают популярность бескозырки или "морячки" - круглые головные уборы, как у моряков. Они не только поддерживают летнее настроение образов, но и справляются с практическими функциями не хуже каких-нибудь панам. И мы не видим причин к ним не присмотреться.

Одним из первых обратил внимание на бескозырки Жан-Поль Готье. Для французского дизайнера образ моряка вообще архетипичный, а тельняшка - один из ключевых визуальных кодов. Неудивительно, что именно в коллекциях Jean Paul Gaultier круглая шапочка-"морячка" появляется чаще всего. В 2016-м Миучча Прада (тогда еще без Рафа Симонса) тоже выпустила свои версии бескозырок - их модели на осенне-зимнем показе носили чуть набекрень, на манер шляп-федор. Но по-настоящему "выстрелили" эти головные уборы где-то год назад. Во многом стараниями локальных брендов. За последнее время они появились в коллекциях, например, марок "Гарин" и Check Ya Head. С чем носить "морячку"? Да с чем угодно - от строгих брючных костюмов до самых простых джинсов. Но если вы задались целью выдержать весь образ в "морской" тематике, то советуем присмотреться к вариациям на тему тельняшек и джинсов-клеш.

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