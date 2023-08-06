6 августа 2023

6 августа 2023 16:41

Чем заменить деним на лето?

Чем заменить деним на лето: от этой ткани не жарко, а выглядит она, как джинса

Каждое лето мы возвращаемся к одной и той же дилемме: с джинсе ходить жарковато, но ничего другого настолько же удобного и универсального в шкафу нет. Постойте-ка... А нет, есть!

Если ты, как и мы, в этом сезоне устраивала интернет-экспедиции в поисках стильных шортов и рубашек на лето, то заметила, что разделы "деним" пополнились новыми моделями. И это не привычная джинса - плотная и тяжелая, а одежда из шамбре, близкого по составу материала.

Хотя шамбре могут производить и из шелка, и из льна, чаще всего используют именно хлопок. От денима материал отличается типом плетения, поэтому получается он куда более легким и воздухопроницаемым - и, соответственно, менее плотным.

А вот визуально шамбре и деним довольно похожи. Из-за переплетения белых и синих нитей получается почти идентичный джинсовый эффект, разве что легкая ткань кажется более прозрачной и тусклой. Но летом, когда светлые оттенки и так в ходу, шамбре остается суперактуальным вариантом.

Но при этом нужно отдавать себе отчет в том, что рубашки, юбки и шорты из шамбре будут сильнее мяться и гораздо меньше держать форму - в отличие от добротного денима. Поэтому надеяться на то, что курточка из шамбре будет выглядеть так же статусном, как джинсовка, не приходится.

thevoicemag.ru


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