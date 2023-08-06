Эксперт по уборке с никнеймом @yourbff_ash показала простой способ удалить пятна с белой одежды. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, передает Day.Az.

По словам девушки, избавить данные предметы от потускнения и загрязнений, например следов от пота и дезодоранта, поможет уксус. Так, юзерша посоветовала перед стиркой замочить вещи в холодной воде с указанным средством. "Вы снова сможете носить свои белые рубашки", - отметила она.

Ролик набрал 6,9 миллиона просмотров. Зрители высказали свое мнение о лайфхаке в комментариях. "Уже много лет использую уксус вместо кондиционера", "Он также устраняет запах плесени", "Уксус помогает справиться с запахом после спортзала", - заявили пользователи сети.