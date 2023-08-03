3 августа 2023

3 августа 2023 10:22

5 модных сочетаний цветов осени 2023, которые можно носить уже сейчас

Серый + коричневый

Bottega Veneta осень-зима 2023/24

Начнем с простого. Это комбо может стать для вас таким же базовым, как сочетание черного и белого. Его всегда можно выбрать, когда не знаете, что надеть. А сделать его ярче и интереснее помогут аксессуары в другой цветовой гамме - например, ярко-красная сумка.

Фиолетовый + серый

Dries Van Noten осень-зима 2023/24

Все оттенки фиолетового не покидают списки основных трендов сезона уже несколько лет подряд, но особенно они хороши в сочетании с серым. Светло-лиловый и жемчужно-серый - такое простое, но такое красивое комбо, которым невозможно не любоваться.

Мятный + розовый

Prada осень-зима 2023/24

Как известно, пастельные оттенки отлично сочетаются друг с другом. Но можно выйти за привычные рамки голубого с розовым. Отличной альтернативой небесному станет нежный мятный оттенок. Особенно хорош в нем трикотаж - он сразу же смотрится мягким и воздушным.

Зеленый + оранжевый

Gucci осень-зима 2023/24

От нейтральных сочетаний - к ярким. И даже провокационным. Чтобы усилить и без того мощный оттенок зеленого, добавьте к нему что-то столь же яркое. Например, оранжевую сумку или туфли. Как на осенне-зимнем показе Gucci.

Горчичный + лососевый

Miu Miu осень-зима 2023/24

Высший пилотаж - сочетания полутонов. Вот, например, наглядное пособие с шоу Miu Miu. Сложный, но такой красивый лососевый оттенок безупречно сочетается с не менее изысканным горчичным цветом. Если же вы хотите еще больше усложнить себе задачу, то добавьте красный акцент и что-то базовое, например, коричневое.

thesymbol.ru


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