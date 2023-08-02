Какие украшения всегда выглядят «дорого» (вне зависимости от цены)

Залог "дорогого" образа вовсе не в стоимости вещей - а в том, как они выглядят. Даже в ассортименте масс-маркет брендов можно найти немало опций, которые позволят одеться в стиле "тихой роскоши". Правда чтобы образ действительно смотрелся "дорогим", идеально подобраны должны быть все его составляющие. В том числе украшения. Мы выбрали несколько вневременных украшений, которые всегда подчеркнут статус и долго останутся актуальны.

Жемчуг

Кажется, более "дорогого" и в то же время доступного украшения, чем нить жемчуга, придумать нельзя. Ее можно найти в разделе бижутерии даже у самых демократичных брендов, а смотреться она по-прежнему будет очень эффектно. Главное, выбрать украшение с максимально простым дизайном. В жемчужные ожерелья часто добавляют золотые элементы и прочий декор, которые только дешевят украшение.

Теннисный браслет

"Теннисный" браслет в своем оригинальном виде обязательно был украшен бриллиантами, поэтому давно стал синонимом роскоши и статуса. Сейчас эти украшения представлены в самых разных ценовых категориях, однако статус "дорогой" вещи за ними закрепились прочно. Это, к слову, еще и самое универсальное украшение, которое дополнит любой наряд: от брючного костюма до вечернего платья.

Серьги в винтажном стиле

Главный хит этого весенне-летнего сезона, который точно останется с нами надолго, - серьги в винтажном стиле. На их поиски можно отправиться в настоящую винтажную лавку или найти удачную современную имитацию - главное, что такие украшения всегда производят вау-эффект. Хейли Бибер, например, носит их всегда, везде и во всех случаях: каждый день с джинсами и майкой и на выход в паре с вечерним платьем.

Браслет-кафф

Массивные браслеты-каффы, придуманные Эльзой Перетти, когда-то стали одним из самых продаваемых украшений Tiffany. Сейчас найти похожее украшение можно и у куда более демократичных брендов. Особое внимание советуем обратить на модели из гладкого металла и без лишнего декора. Так украшение с большей вероятностью будет смотреться "дорого".

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