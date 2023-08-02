Коттеджкор все еще в моде: как собрать стильный «дачный» образ

Тренды сменяются так быстро, что через пару сезонов мы уже успеваем забывать о собственных недавних фаворитах. Эта гонка особенно ускорилась с появлением тиктока с его многочисленными "-корами" и "эстетиками". Их стало так много, что в них легко запутаться. Да и живут они обычно даже не сезон, а в лучшем случае пару месяцев - если не брать во внимание таких "долгожителей", как барбикор, вернувшийся на пик популярности из-за выхода фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом. Скажем, каких-то три года назад все сходили с ума по "коттеджкору". С тех пор про один из самых романтичных стилей уже успели позабыть. Но он, кажется, готов снова вернуться. Во всяком случае, судя по звездным выходам.

Что такое коттеджкор? Суть этой эстетики - показать "загород" как идеальное пасторальное местечко, где спокойно и тихо, где занятие на день - подстричь розовый куст, полежать с книжкой в цветочном платье, встретить на тропинке кролика или оленя. Наряды поклонницы коттеджкора выбирают соответствующие: в стиле романтичных селянок и лесных нимф. В ход идут натуральные ткани, цветочные принты, рюши, оборки, пышные юбки, рукава-фонарики. Свободные блузы, "крестьянские" рубахи, кружевные топы с оголенными плечами, юбки или брюки в цветок, все свободное и развевающееся - это базовый набор. Ну а главными аксессуарами становятся сандалии, соломенные шляпы, корзинки или холщовые сумки-шопперы. И, конечно, цветы во всех видах: ими можно украшать все - от прически до сумки. На возвращение коттеджкора нам намекнули недавние выходы Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер, которые, как известно, тонко чувствуют тренды. Так что, возможно, сейчас самое время достать ваше любимое чайное платье, соломенную корзинку, нарвать в поле цветов и наслаждаться таким коротким, но таким прекрасным летом.

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