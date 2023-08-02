2 августа 2023

2 августа 2023 12:10

Коттеджкор все еще в моде: как собрать стильный «дачный» образ

Тренды сменяются так быстро, что через пару сезонов мы уже успеваем забывать о собственных недавних фаворитах. Эта гонка особенно ускорилась с появлением тиктока с его многочисленными "-корами" и "эстетиками". Их стало так много, что в них легко запутаться. Да и живут они обычно даже не сезон, а в лучшем случае пару месяцев - если не брать во внимание таких "долгожителей", как барбикор, вернувшийся на пик популярности из-за выхода фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом. Скажем, каких-то три года назад все сходили с ума по "коттеджкору". С тех пор про один из самых романтичных стилей уже успели позабыть. Но он, кажется, готов снова вернуться. Во всяком случае, судя по звездным выходам.

LOUIS VUITTON RESORT 2024

MAX MARA RESORT 2024

Что такое коттеджкор? Суть этой эстетики - показать "загород" как идеальное пасторальное местечко, где спокойно и тихо, где занятие на день - подстричь розовый куст, полежать с книжкой в цветочном платье, встретить на тропинке кролика или оленя. Наряды поклонницы коттеджкора выбирают соответствующие: в стиле романтичных селянок и лесных нимф. В ход идут натуральные ткани, цветочные принты, рюши, оборки, пышные юбки, рукава-фонарики. Свободные блузы, "крестьянские" рубахи, кружевные топы с оголенными плечами, юбки или брюки в цветок, все свободное и развевающееся - это базовый набор. Ну а главными аксессуарами становятся сандалии, соломенные шляпы, корзинки или холщовые сумки-шопперы. И, конечно, цветы во всех видах: ими можно украшать все - от прически до сумки. На возвращение коттеджкора нам намекнули недавние выходы Эмили Ратаковски и Кайли Дженнер, которые, как известно, тонко чувствуют тренды. Так что, возможно, сейчас самое время достать ваше любимое чайное платье, соломенную корзинку, нарвать в поле цветов и наслаждаться таким коротким, но таким прекрасным летом.

thesymbol.ru


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