2 августа 2023

2 августа 2023 10:50

Простые вьетнамки можно носить с нарядными платьями — и даже на красную дорожку

Дженнифер Лоуренс в Dior на Каннском кинофестивале, 2023

Обувь без каблука с платьями уже давно официально легитимизирована. Дизайнеры и стилисты дали зеленый свет на ношение лоферов, балеток и даже кроссовок с платьями и юбками самых разных силуэтов. Но с вечерними выходами всегда была загвоздка. Правило "вечер - значит каблуки" оставалось хоть и неписаным, но беспрекословно исполняемым законом вплоть до последних 7-10 лет. Периодически случались неприятные ситуации, когда гостей не пускали на красные дорожки из-за обуви на плоском ходу. Но органищаторы мероприятий наконец смирились с тем, что комфорт (и попросту здравый смысл) у многих сейчас в приоритете - а значит, старые правила давно пора пересмотреть. 

The Row Pre-Fall 2023

За прошлый год движение за обувь на плоском ходу на красном ковре только усилилось. Не в последнюю очередь силами Ирины Шейк, которая стала частенько выходить на ковровые дорожки в балетках. В этом году она повторила свое уже фирменное комбо "вечернее платье + балетки" на Met Gala. Но Дженнифер Лоуренс пошла еще дальше. В своем стремлении к комфорту она на Каннском кинофестивале переобулась из туфель на каблуках в... простые резиновые вьетнамки. Будучи при этом в алом кутюрном платье Dior. И подарила тем самым отличный лайфхак всем, кому в ближайшее время предстоит сезон выпускных, свадеб и прочих торжеств. Ваши вьетнамки под платьем в пол все равно никто не увидит, а вот стопы скажут вам "спасибо" за подаренный комфорт. Впрочем, это комбо можно превратить и в настоящее высказывание. Судя по актуальным коллекциям сезона, оно очень даже в тренде. Так что носить вьетнамки с нарядными платьями можно и нужно. Разве что, возможно, есть смысл сменить резиновые на более изящные опции из кожи, как на показе The Row.

Saint Laurent весна-лето 2023

Ferragamo весна-лето 2023

Gabriela Hearst весна-лето 2023

Diesel весна-лето 2023

Philosophy di Lorenzo Seraphini весна-лето 2023

thesymbol.ru


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