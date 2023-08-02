2 августа 2023

2 августа 2023 09:05

Большая соломенная шляпа — лучший реквизит для фото из отпуска

Брижит Бардо, 1955 год

Лето - совершенно особенное время. Когда практичные решения наконец уступают место по-настоящему эффектным. Особенно это касается аксессуаров. Непрактичные, но весьма фотогеничные вещи вроде плетеных корзин и огромных соломенных шляп каждый год оказываются настоящими хитами. Потому что лето - это сезон отпусков. А отпуск - это повод сделать самые красивые фотографии. И для этого нужен соответствующий реквизит. И лучший вариант такого реквизита - это как раз большая плетеная шляпа. Довезти ее в чемодане до моря будет непросто, но результат того стоит. 

Jacquemus весна-лето 2023

Солома - вообще главный тренд сезона. Когда Симон Порт Жакмюс показал свою весенне-летнюю коллекцию Le Raphia (как очевидно из названия, посвященную рафии - или соломе, проще говоря), мы и подумать не могли, что именно солома станет самым популярным материалом сезона. Обычно из нее делают лишь шляпы и сумки-корзинки, чуть реже - используют в качестве декора одежды и обуви. А Жакмюс предложил носить ее буквально с головы до ног. Более того: пока модели шли по подиуму, сверху на них падал... дождь из рафии! Вот такая ода одному из самых неконвенциональных материалов. Тот же самый Жакмюс несколько лет назад впервые показал огромные широкоплоые соломенные шляпы - и с тех пор они стали постоянными спутниками модниц в отпуске. Глядя на них, вспоминается также всеми любимая Саманта Джонс, которая носила этот аксессуар задолго до того, как это стало трендом. Чем в очередной раз доказала свой статус трендсеттера.

thesymbol.ru


Просмотров: 87

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 5 142
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 4 404
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 4 758
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 4 326
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 5 082
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 4 901
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 3 993
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 4 393
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 4 451
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 4 750
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье