Большая соломенная шляпа — лучший реквизит для фото из отпуска

Лето - совершенно особенное время. Когда практичные решения наконец уступают место по-настоящему эффектным. Особенно это касается аксессуаров. Непрактичные, но весьма фотогеничные вещи вроде плетеных корзин и огромных соломенных шляп каждый год оказываются настоящими хитами. Потому что лето - это сезон отпусков. А отпуск - это повод сделать самые красивые фотографии. И для этого нужен соответствующий реквизит. И лучший вариант такого реквизита - это как раз большая плетеная шляпа. Довезти ее в чемодане до моря будет непросто, но результат того стоит.

Солома - вообще главный тренд сезона. Когда Симон Порт Жакмюс показал свою весенне-летнюю коллекцию Le Raphia (как очевидно из названия, посвященную рафии - или соломе, проще говоря), мы и подумать не могли, что именно солома станет самым популярным материалом сезона. Обычно из нее делают лишь шляпы и сумки-корзинки, чуть реже - используют в качестве декора одежды и обуви. А Жакмюс предложил носить ее буквально с головы до ног. Более того: пока модели шли по подиуму, сверху на них падал... дождь из рафии! Вот такая ода одному из самых неконвенциональных материалов. Тот же самый Жакмюс несколько лет назад впервые показал огромные широкоплоые соломенные шляпы - и с тех пор они стали постоянными спутниками модниц в отпуске. Глядя на них, вспоминается также всеми любимая Саманта Джонс, которая носила этот аксессуар задолго до того, как это стало трендом. Чем в очередной раз доказала свой статус трендсеттера.

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