1 августа 2023

1 августа 2023 19:11

С чем сочетать модные юбки-баллоны

Oscar de la Renta весна-лето 1991

За последние годы мы привыкли к неожиданному возвращению давно забытых трендов на модную арену. Дизайнеры уже "воскресили" джинсовые макси, платья-карандаши, брюки с посадкой на бедрах и даже тонкие шарфы из нулевых. Теперь модная "машина времени" добралась еще до одного забытого тренда - юбок-баллонов. В 80-е эти пышные юбки носили все главные модницы от принцессы Дианы до Мадонны, затем они снова ненадолго показались в нулевых и исчезли с модной арены практически на двадцать лет. Рассказываем, как выглядят модные юбки-баллоны в 2023 и как носить их в этом сезоне. 

KHAITE RESORT 2023

На первый взгляд юбка-баллон может показаться слишком нарядной, чтобы носить ее каждый день. Carolina Herrera и Ulla Johnson, например, использовали ее в дизайне коктейльных платьев, однако ничуть не хуже "баллон" будет смотреться и в более простых образах. Отличный пример с подиума - юбки длиной до колена из весенне-летней коллекции Proenza Schouler их модели носили в паре с сетчатыми топами и массивными мюлями на танкетке. Получился эффектный, но вполне расслабленный образ, который смело можно будет носить летом каждый день. 

Принцесса Диана, 1987 год

Если на подиумах мы чаще встречали короткий вариант юбки-баллона, любовь модных инфлюенсеров всецело принадлежит моделям длины миди. Причем носят они их самыми неожиданными способами, сочетая с совершенно не подходящими (на первый взгляд) вещами. Оказывается пышный "баллон" из атласной ткани может здорово смотреться не только с романтичными блузами и соблазнительными топами, но и с объемными свитерами, футболками с принтами, бомберами, кожаными косухами и даже худи с капюшоном. Такой контраст между нарядным низом и простым верхом помогает создать на удивление гармоничный образ, подходящий для самых разных случаев. 

PROENZA SCHOULER весна-лето 2023

ULLA JOHNSON весна-лето 2023

VICTORIA/TOMAS весна-лето 2023

KHAITE весна-лето 2023

CAROLINA HERRERA весна-лето 2023

N 21 весна-лето 2023

thesymbol.ru


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