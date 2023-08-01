Какие кожаные куртки мы будем носить осенью?

До конца лета остался всего лишь месяц. И как бы мы ни старались отогнать от себя эти мысли, осень все равно ближе с каждым днем. Впрочем, скорое наступление осени - повод не для расстройства, а для обновления гардероба. Начать рекомендуем с легкой верхней одежды, которая в нашем климате наверняка пригодится уже в начале сентября. Абсолютный маст-хэв любого демисезонного гардероба - это кожаная куртка. И если прошлой весной и осенью мы делали ставку на объемные косухи из потертой кожи, в грядущем сезоне звание самой модной заслужила минималистичная кожаная куртка, сидящая по фигуре.

Может дело в возвращении стиля ladylike, а может - дизайнеры просто устали от бесконечного оверсайза, но в сезоне осень-зима 2023/24 мы увидели действительно много подобных моделей курток. Это может быть облегающая мотоциклетная куртка с застежкой на шее. Чтобы носить ее этой осенью, вовсе не обязательно иметь мотоцикл. Хейли Бибер, например, можно заметить в такой куртке на прогулке по городу: она комбинирует ее с простым черным топом и брюками из кожи. Впрочем, с такой курткой можно составить и более элегантный образ: на подиумах ее нередко можно увидеть в паре с мини.

Не меньшей популярностью пользуются классические укороченные куртки - с отложным воротником или без. Они этой осенью смогут заменить кожаные жакеты, ведь ничуть не хуже будут смотреться с классическими брюками, платьями и юбками. Цвет выбирайте любой: черный - это бессменная классика, однако коричневый, кофейный или темно-синий будут смотреться ничуть не хуже.

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