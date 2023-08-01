1 августа 2023

1 августа 2023 16:00

Самый модный аксессуар лета

Хейли Бибер

Носки на протяжении достаточно долгого времени было принято прятать под обувь. Даже для самых открытых пар можно было найти минималистичные носки-следки, которые держались лишь на кончиках пальцев и пятке. Носить их, конечно, было не очень удобно, зато они позволяли сохранить эффект голых ног. Сейчас все кардинально изменилось: пара базовых белых носков стала главным маст-хэвом этого сезона. Их носят с шортами и кроссовками, платьями и лоферами и даже рыбацкими сандалиями. Рассказываем, как правильно носить их этим летом. 

Джиджи Хадид

В целом, у носков есть вполне практические функции. Летом мы неизбежно натираем ноги от долгой ходьбы в лоферах или еще не разношенных сандалиях - носки помогут если не полностью избавиться, то хотя бы уменьшить дискомфорт при долгой ходьбе. Кроме того, это лето не радует нас стабильным теплом и вечером в открытой обуви бывает прохладно - в этой ситуации точно так же придут на помощь носки и не позволят вам замерзнуть. 

Белла Хадид

Почему именно белые носки? Во-первых, этот цвет самый универсальный и точно подойдет к любой вашей обуви. Белые носки смогут дополнить даже тотал-блэк образ и не будут смотреться в нем инородным объектом. Высокие носки можно сочетать с лоферами, кроссовками всех мастей (в этом сезоне особенно популярны яркие модели), с балетками и даже сандалиями. Особенно популярная эта комбинация с рыбацкими сандалиями - такой стилистический причем обожают Хейли Бибер и Эльза Хоск. Одним словом, белые носки смогут украсить любой ваш летний образ. Не верите? Модные доказательства от инфлюенсеров ждут вас в подборке ниже. 

thesymbol.ru


Просмотров: 115

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 5 132
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 4 394
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 4 749
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 4 318
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 5 071
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 4 895
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 3 986
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 4 385
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 4 440
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 4 743
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье