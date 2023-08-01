Самый модный аксессуар лета

Носки на протяжении достаточно долгого времени было принято прятать под обувь. Даже для самых открытых пар можно было найти минималистичные носки-следки, которые держались лишь на кончиках пальцев и пятке. Носить их, конечно, было не очень удобно, зато они позволяли сохранить эффект голых ног. Сейчас все кардинально изменилось: пара базовых белых носков стала главным маст-хэвом этого сезона. Их носят с шортами и кроссовками, платьями и лоферами и даже рыбацкими сандалиями. Рассказываем, как правильно носить их этим летом.

В целом, у носков есть вполне практические функции. Летом мы неизбежно натираем ноги от долгой ходьбы в лоферах или еще не разношенных сандалиях - носки помогут если не полностью избавиться, то хотя бы уменьшить дискомфорт при долгой ходьбе. Кроме того, это лето не радует нас стабильным теплом и вечером в открытой обуви бывает прохладно - в этой ситуации точно так же придут на помощь носки и не позволят вам замерзнуть.

Почему именно белые носки? Во-первых, этот цвет самый универсальный и точно подойдет к любой вашей обуви. Белые носки смогут дополнить даже тотал-блэк образ и не будут смотреться в нем инородным объектом. Высокие носки можно сочетать с лоферами, кроссовками всех мастей (в этом сезоне особенно популярны яркие модели), с балетками и даже сандалиями. Особенно популярная эта комбинация с рыбацкими сандалиями - такой стилистический причем обожают Хейли Бибер и Эльза Хоск. Одним словом, белые носки смогут украсить любой ваш летний образ. Не верите? Модные доказательства от инфлюенсеров ждут вас в подборке ниже.

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