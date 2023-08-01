Лето в большом городе: 5 готовых образов от парижанок, которые легко повторить

Когда речь заходит о стиле, у француженок всегда есть чему поучиться. Они способны составить эффектные, но в то же время расслабленные образы из самых простых вещей и всегда выглядеть в них безупречно. Мы выбрали 5 классных комбо, которые жительницы французской столицы носят летом в городе, и предлагаем их повторить.

Рубашка + джинсовые шорты + кроссовки

Идеальное сочетание на случай, если вам предстоит много ходить по делам, а в городе - тепло и солнечно. Рубашка не только делает образ более строгим, но и защитит кожу рук от ультрафиолета: длинные тонкие рукава точно доставят меньше дискомфорта, чем слой крема c SPF. Ну а чтобы сделать образ поистине французским, кожаный тоут замените соломенной сумкой.

Майка-алкоголичка + юбка миди + босоножки

Квинтэссенция знаменитого небрежного шика, присущего образам француженок. За небрежность в данном случае отвечает майка-алкоголичка, а за шик - элегантная юбка миди. В целом, дополнить такую комбинацию можно самой разной обувью, но мы бы рекомендовали остановить свой выбор на босоножках на kitten-heel - они добавят луку элегантности.

Трикотажный топ + джинсы + мюли на каблуке

Пожалуй, самое универсальное из всех представленных здесь комбо, потому что надеть его можно действительно куда угодно. Чтобы образ получился более летним, джинсы лучше выбирать светлых оттенков. Идеально подойдет модель прямого кроя, хотя широкие джинсы на француженках тоже можно увидеть достаточно часто. За женственность в этом образе отвечают мюли на каблуке, хотя если вам предстоит много ходить, их можно смело заменить балетками.

Рубашка + юбка миди + слингбэки

Как вы уже догадались, рубашка - главный маст-хэв летнего гардероба француженки, потому что вписать ее можно в десятки разных образов. На этот раз предлагаем комбинировать ее с юбкой миди. Она может быть прямого или чуть расклешенного кроя, хотя многие француженки предпочитают модель фасона годе. Рубашку можно завязать или расстегнуть на половину - это добавит небрежности и соблазнительности одновременно. Ну а пара слингбэков на каблуке идеально дополнит образ.

Костюмный жилет + шорты + балетки

Это сочетание нельзя назвать чисто французским: Кейт Мосс носила его еще в начале 00-х, а сейчас его можно увидеть на инфлюенсерах со всех концов мира. Впрочем, француженки его тоже очень любят. Шорты и жилет могут составлять костюм или быть контрастных оттенков - здесь стоит ориентироваться на свои собственные предпочтения. Ну а идеальным дополнением к наряду станут балетки или слингбэки на плоском ходу.

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