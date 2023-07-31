31 июля 2023

31 июля 2023 09:21

Что носить в жару: 5 базовых образов для действительно модных девушек

Шорты и рубашка

Обычная плотная рубашка добавит в образ с джинсовыми шортами "серьезный" штрих. Выбирай свободный верх, которая не будет сковывать движения и часто соприкасаться с кожей. Чтобы в жару в рубашке было комфортно, между телом и тканью должен быть воздух!

Не забудь про ремень: благодаря своей мешковатости оверсайз-рубашки создают дополнительный объём, и под ним теряется чёткий силуэт тела. Ремень же подсоберёт расслабленный верх и подчеркнёт твою талию. 

Брюки и майка-алкоголичка

Майки-алкоголички сейчас популярны, и этим стоит пользоваться. Базовые топы покорили коллекции Prada, Bottega Veneta и многих других мировых брендов - нужны ли еще доказательства того, что простейшие майки являются мастхэвом?

Главное - не ошибиться с низом. Элегантные брюки из легких материалов станут идеальным дополнением и уравновесят расслабленный верх. И, так как руки в этом аутфите открыты, можно смело поиграть с аксессуарами. Советуем присмотреться к свежему тренду - массивным металлическим браслетам-каффам.

Макси-платье

Куда же летом без лёгкого платья! В расслабленном сарафане с летящей юбкой ты будешь чувствовать себя комфортно в жару. Отлично подойдёт модель изо льна, она будет пропускать воздух, отводить лишнюю влагу и охлаждать кожу. Хлопковый вариант также позволит телу дышать. Берем!

Спортивные шорты, топ и лонгслив

Спорт в широком смысле в моде, поэтому такой look будет отлично смотреться в летнее время. Одежду для тренировок часто шьют из специальных синтетических материалов или с их добавлением: такая ткань отводит влагу и спасает тело от перегрева. 

Юбка макси и топ

Юбка макси (особенно джинсовая) разрывает модные тренды! И мы не можем обойтись без неё этим летом, так что добавим в гардероб даже не одну, а пару вариаций модных "макси".

Атласная или сатиновая ткань - еще один идеальный вариант для юбки. Этот материал приятно скользит по коже и охлаждает её, при этом сохраняет тепло во время вечерней прохлады. А что с джинсовой юбкой? В жару её можно заменить на изделие из шамбре - лёгкой хлопковой ткани, которая напоминает деним.

thevoicemag.ru


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