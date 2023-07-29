29 июля 2023

29 июля 2023 16:20

4 универсальные мужские вещи, которые украсят девушку в любом возрасте

4 универсальные мужские вещи, которые украсят девушку в любом возрасте

Граница между мужской и женской вещью постепенно стирается. "Унисекс", безусловно, стал трендом - да что там трендом, привычной реальностью. Поэтому сегодня поговорим о самых универсальных вещах, которые ты можешь с легкостью найти в гардеробе бойфренда и выглядеть суперстильно - если ты еще не овладела этим мегаполезным навыком, стоит срочно этим заняться!

Строгий пиджак

Оверсайз уже давно занял плотные позиции в брендах масс-маркета, однако на практике бывает нелегко найти идеальный объемный пиджак в женском отделе. Здесь нам в помощь мужская секция!

Главный плюс в том, что при выборе мужского пиджака не работает правило "правильной" посадки плеч. Не бойся чуть переборщить с размером и выглядеть нестандартно. Тренд на "гигантские" вещи сейчас приобретает ещё большую популярность, поэтому сейчас ты попадешь ровно в яблочко! 

Классические брюки 

Даже если покажется, что мужские брюки на твою фигуру слишком велики - не спеши от них отказываться. Тренд на заниженную талию возвращается! Посмотри, как умело стилизует широкие брюки с коротким кроп-топом Хейли Бибер. Это один из самых универсальных приемов: обтягивающий, базовый верх и свободный низ.  

Создается впечатление легкой небрежности, будто бы ты не стояла у гардероба парня предыдущие пару часов. А мы не будем говорить, что подсказали!

Рубашка бойфренда 

Очень часто при выборе рубашки в магазине можно встретить приталенные или слишком короткие модели - мы называем их куцыми. Во избежание таких неприятных находок, снова направляемся в мужской отдел - там нас ждет идеальная модель. А если ты хочешь выглядеть еще более стильно - захвати с собой галстук, тогда твой look повторит главные тренды 2023 года.  

Шорты-бермуды 

Фишка 2023-го - длинные шорты. На замену коротким шортам пришли бермуды или, как их теперь называют, - джорты. Название пошло от словосочетания "джинсовые шорты", но на самом деле это могут быть любые модели: начиная от классических вариантов, заканчивая даже карго.

Обыграть образ с такими шортами можно крупными украшениями и туфлями на каблуке. Универсально и для бизнес-встречи, и для романтичного ужина. И нужно каждой девушке! 

thevoicemag.ru


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