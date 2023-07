5 мифов о моде, в которые пора перестать верить

Вы наверняка знаете программу "Разрушители легенд". Ее ведущие проверяют на практике расхожие байки, слухи и городские легенды, которые так плотно поселились в нашем коллективном сознании, что уже давно стали считаться истиной. В моде таких мифов тоже хватает - они кочуют из одной глянцевой статьи в другую, убеждая читателей в своей истинности, но на самом деле за ними скрываются заблуждения или банальные маркетинговые выдумки. Мы решили положить этому конец - и собрали 5 самых распространенных модных мифов, которые не выдержали факт-чека.

Мартин Маржела никогда не давал интервью

"Загадочный", "таинственный", "анонимный" - вот примерный набор эпитетов, которыми Мартина Маржелу наделяет каждая вторая статья о нем. Считается, что он никогда не давал интервью, не выходил на поклон в конце показа и вообще не показывался на людях. Этот аллюр загадки вокруг одного из самых влиятельных дизайнеров нашего времени породил массу теорий заговора. Кто-то считал, что под его именем скрывается некая женщина. Другие говорили, что Maison Margiela - это некий сайд-проект Жан-Поля Готье, у которого Маржела работал ассистентом в начале карьеры. Третьи вообще решили, что никакого одного человека за этим Домом вообще никогда не стояло - и это всегда было лишь названием коллектива дизайнеров. Разумеется, ни одного правдивого утверждения в этом списке нет. Мартин Маржела - реальный человек. Его фото существуют и доступны, хоть и не в очень большом количестве. Да и с прессой он иногда общался - правда, в очень своеобразной манере. Интервью Маржела предпочитал давать по факсу - парочка из них даже сохранилась. А в 2019 году он и вовсе прервал молчание - и озвучил документальный фильм Margiela in His Own Words, в котором сам рассказал свою биографию. Правда, снимать себя на камеру так и не разрешил.

Gucci начинали с экипировки для наездников

Мы привыкли считать, что Gucci начинали с производства экипировки для конной езды. Почему мы так думаем? Так утверждал сам основатель Дома - Гуччио Гуччи. Впрочем, как выяснилось, никаких прямых подтверждений этому не существует. Доподлинно известно, что Гуччи открыл свой первый магазин во Флоренции в 1921-м году, а продавали в нем сумки, багаж и изделия из кожи. Также существует утверждение, что первыми покупателями этого самого магазина были некие "аристократы, владеющие конюшнями". А вот это могло быть правдой: конная езда известна как благородный вид спорта, которому действительно обучались дети аристократов. А сам Гуччио Гуччи внимательно изучал вкусы и привычки состоятельных людей, работая портье в роскошном лондонском отеле Savoy. Там он узнал, что у любой дорогой марки есть отличительная черта и история, а конный спорт - как раз то, что популярно в аристократических кругах. Так родилась легенда о том, что Гуччи поначалу производил седла, шоры и плети для наездников. К слову, она успешно работает до сих пор: именно на ней Алессандро Микеле фактически построил всю нашумевшую коллекцию Gucci Aria.

Мода - вторая в мире индустрия по негативному воздействию на экологию

Готовы поспорить, что это утверждение вы встречали не один десяток раз - и привыкли безоговорочно ему верить. Но теперь ваша жизнь не будет прежней. В 2018 году The New York Times назвали его "главной ложной новостью о моде". Как оказалось, в погоне за сенсацией и громким заголовком десятки журналистов со всего мира дали жизнь самому настоящему мифу, под которым нет решительно никаких оснований. А истина звучит так: согласно отчету журнала Natural Science, окрашивание тканей - второй в мире источник загрязнения пресных вод. И хотя это тоже серьезный вред для окружающей среды, разница между двумя приведенными утверждениями все-таки есть. Во-первых, речь идет об окрашивании всех тканей, не только для одежды. Во-вторых, загрязнение вод - это еще не урон всей экологии в целом. А ведь фактически журналисты заменили всего пару слов!

Александр Маккуин вышил ругательства на подкладке пиджака принца Чарльза

Все знают, что Ли Александр Маккуин начинал карьеру в ателье мужских костюмов Anderson & Shepherd на легендарной лондонской улице Сэвил-Роу. Именно там он научился безупречно кроить, что называется, на глаз: дизайнер никогда не использовал лекала. С этим же местом связана одна любопытная история. Маккуин не раз рассказывал в интервью, что однажды ему дали задание поработать над костюмом для принца Чарльза. Во время работы он якобы вышил ругательства на подкладе пиджака - зная о бунтарской репутации дизайнера, никто не сомневался, что он действительно мог так сделать. Правда, позже представители королевской семьи заявили, что раскроили и проверили пиджаки принца Уэльского - и никаких следов ругательств не обнаружили. Так что история об очередном бунтарстве Маккуина оказалась любопытной, но все-таки легендой.

Жаклин Кеннеди в день убийства мужа была одета в костюм Chanel

В знаменитом розовом костюме из буклированной шерсти, который стал невольным свидетелем убийства Джона Ф. Кеннеди, без труда угадываются все коды Дома Chanel. Более того - это фактически повторенная версия образа из осенне-зимней коллекции 1961-го года. Справедливости ради, стоит отметить, что костюм был все-таки не оригиналом, а копией. Правда, сделанной с согласия модного Дома. Он был сшит в знаменитом нью-йоркском бутике Chez Ninon по оригинальным лекалам из ткани и фурнитуры, привезенной из парижского ателье Chanel. Официальный протокол предписывал первой леди носить исключительно вещи американского производства - но Жаклин Кеннеди, которая куда больше любила европейских дизайнеров, нашла выход и попросила в точности повторить жакет и юбку от парижского Дома. Получился эдакий французский шик с американской "пропиской".

