27 июля 2023

27 июля 2023 19:21

3 необычных способа носить простую белую рубашку

Казалось бы: что может быть проще и тривиальнее базовой белой рубашки? Но даже ее можно стилизовать необычно, сделав частью стильного образа. Как - рассказываем в нашем материале: мы выбрали 3 необычных способа носить привычную "мужскую" сорочку.

С майкой-алкоголичкой

Простой способ добавить образу многослойности - надеть белую рубашку на базовую майку-алкоголичку. Две простые вещи в сочетании дают стильное комбо, которое разнообразит ваш повседневный гардероб. Завершающим штрихом станут широкие джинсы или строгие бежевые брюки объемного кроя.

С платьем

Белая рубашка может заменить и жакет, если надеть ее поверх платья. Откровенному мини она добавит строгости, а макси, напротив, сделает более расслабленным. В жаркую погоду рубашку также можно накинуть на плечи или повязать на бедра: так она превратится из предмета одежды в модный аксессуар.

Вместо кроп-топа

При желании белая рубашка может заменить и трендовый кроп-топ. Для этого ее можно надеть, застегнув лишь на одну пуговицу, либо повязать под грудью небрежным узлом. Сияющая юбка или красивые широкие брюки, изящные украшения и эффектные туфли - и стильный летний образ готов.

thesymbol.ru


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