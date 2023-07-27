27 июля 2023

27 июля 2023 18:00

Самые модные шорты лета 2023 для города, которые заменят даже джинсовые

Джинсовые шорты - вечная летняя классика. Они незаменимы в жару и классно сочетаются практически со всеми вещами - от белых футболок и рубашек до джинсовок и расслабленных лонгсливов с принтами. Но этим летом мы стали замечать, как быстро набирает популярность другой тренд: шорты более строгого, "брючного" кроя, дополненные высокой или средней посадкой и складками на поясе. Они смотрятся чуть более строго и собранно, чем шорты из денима, но не менее здорово проявляют себя в самых разных сочетаниях. Свежий тренд оценила даже Меган Маркл. И хотя мы не верим, что джинсовые шорты совсем исчезнут с радаров в ближайшее время (да и вообще когда либо), в ближайшее время им придется потесниться. В конце концов, этим летом бал приват эстетика old money, "тихая роскошь" и минимализм во всем. И эти шорты идеально соответствуют царящему в моде настроению.

ALEXANDER WANG PRE-FALL 2023

REMAIN PRE-FALL 2023

В том, что касается стилизации, вы можете вы можете использовать тот же подход, что и к джинсовым шортам или джинсам. Шорты строгого кроя хороши со всем: от белых футболок и босоножек с ремешками до топов-бандо и туфель-слингбэков с изящным с ремешком на пятке. Ищите вдохновение в образах стритстайла и вашем собственном воображении - оно может подсказать необычные и смелые варианты стилизации. Мы бы, впрочем, придерживались минимализма в сочетаниях. Например, взяли бы к таким шортам простую белую майку-алкоголичку, "плечистый" жакет маскулинного кроя и строгий темный ремень. В общем, все, что наверняка уже есть в вашем гардеробе. И пошли бы так на рандеву с солнцем. В конце концов, лето пролетает быстро - нужно успеть насладиться им по полной. И выгулять все летние образы.

RALPH LAUREN весна-лето 2023

thesymbol.ru


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