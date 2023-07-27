Капри — самый неожиданный микротренд лета. Как их носить

Даже когда нам кажется, что мода нас уже ни чем не удивит, ей снова это удается. Вспомните, с каким недоверием м отнеслись к брюкам с низкой посадкой пару лет назад? Казалось, что это давно неактуальный пережиток прошлого, и что носить их в 2020-х - чистое безумие. А сейчас брюки и джинсы на бедрах прочно укрепились в наших гардеробах и даже перестали вызывать стойкую ассоциацию со стилем нулевых. Очередной модный камбэк, который мы никак не ожидали, - это капри. Конечно, пока это всего лишь микротренд, а не крупная тенденция, однако у него есть все шансы вновь поселиться в наших гардеробах.

К укороченным брюкам чуть ниже колена в своей весенне-летней коллекции обратился Симон Порт Жакмюс. Капри из денима и красного хлопка он предлагает сочетать с белыми рубашками, застегнутыми его любимым способом - на тонкую перемычку на груди. На подиуме аутфит еще дополнили огромные соломенные шляпы, но едва ли в них будет удобно ходить на самом деле. Минималистичный вариант капри черного цвета появился и в круизной коллекции Givenchy. Идею стилизации, кстати, рекомендуем позаимствовать оттуда: с черным кожаным жакетом и остроносыми туфлями на платформе, укороченные брюки смотрятся удивительно гармонично.

За пределами подиумов капри тоже успели появиться - недавно папарации сняли в них Джиджи Хадид. Модель выбрала очень простой, но стильный образ: джинсовые капри, простой трикотажный топ черного цвета и остроносые балетки в тон - идеально для летнего вечера. Капри станут отличным компромиссом для тех, кто хочет носить что-то легче брюк, но на которые шорты по каким-то причинам не готов. Модели на высокой талии смогут визуально вытянуть силуэт, удлинить ноги и красиво подчеркнуть бедра. Верх к капри мы бы советовали выбирать достаточно простой - это поможет не перегружать образ.

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