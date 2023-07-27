27 июля 2023

27 июля 2023 12:06

В духе old money: цвет свежих сливок — самый «дорогой» оттенок

BOTTEGA VENETA PRE-FALL 2023

Поиск новых способов выглядеть "дорого" - гонка без начала и конца. Благодарите за это вирусный тренд на old money aesthetic и прочую "тихую роскошь": именно благодаря ним все захотели выглядеть как потомственные миллионеры. Целое наглядное пособие по этим стилям мы получили вместе с сериалом "Наследники": можно смело копировать образы его героев и выглядеть абсолютно правдоподобно и в ключе трендов. Но можно и выйти за эти узкие рамки. Для этого надо понимать логику, по которой выстраиваются "дорогие" образы. Ключевую роль в этом играют цвета и фактуры. Определенные оттенки неминуемо ассоциируются у нас с роскошью и богатством. И чаще всего это не кричащие яркие цвета, а приглушенные, нейтральные оттенки, пастельная цветовая гамма. Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на еще один оттенок, который поддержит эту тему.

LOUIS VUITTON PRE-FALL 2023

JIL SANDER PRE-FALL 2023

Сегодня в центре нашего внимания цвет свежих сливок. Это такой специфический оттенок где-то между белым и бежевым. Кто-то называет его кремовым, кто-то - сливочным, кто-то - молочным. В любом случае, очевидно, что он вызывает в памяти оттенки молочных продуктов. Это не кипенно-белый, а гораздо более сложный и интересный тон. Который, к слову, идет почти всем независимо от типа внешности. И уж точно выглядит "дороже" любых ярких цветов. А еще именно цвет свежих сливок составит достойную конкуренцию наскучившему бежевому. Он ничуть не менее универсален и прост в сочетаниях. И украсит практически любую фактуру - от струящегося шелка до невесомого шифона, фактурного льна или мягкого и теплого кашемира. И, к слову, этот цвет красиво смотрится и в тотал-луках, и в качестве акцентов. Так что как минимум одно платье-комбинация или шелковая блузка в этом модном цвете точно не станут лишними в вашем гардеробе.

thesymbol.ru


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