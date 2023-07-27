Как стать самой модной с помощью одного летнего аксессуара

Ультрафиолет опасен не только для кожи, но и для глаз, поэтому в теплое время года из опционального аксессуара очки превращаются в настоящую необходимость. Однако про их способность украсить образ тоже забывать не стоит - и лучше всего с этой задачей справятся очки с цветными стеклами. Как показывает практика, стильная пара может дополнить так, что ее не нужно будет снимать даже в помещении.

В этом сезоне в коллекциях многих брендов можно найти солнцезащитные очки с цветными стеклами. Несмотря на свою яркость, такие очки - вещь довольно универсальная. Летом они будут уместно смотреться даже с брючными костюмами и элегантными платьями, равно как и с джинсами карго и футболками с принтами.

Форма у очков может быть любая. Если хотите, чтобы очки не потеряли актуальность в ближайшие пару сезонов, выбирайте модели классической формы - cat eye или прямоугольной. Они не только никогда не выходят из моды, но и удивительным образом подходят любой форме лица. Впрочем, если вам хочется чего-то более интересного, присмотритесь к очкам круглой, квадратной или даже треугольной формы - здесь вас ограничивает только ваша фантазия. Оправа у очков должна быть либо нейтрального оттенка (например, белая или черная) или в тон стекол - два ярких цвета на таком небольшом аксессуаре будут смотреться слишком кричаще. Ну а что касается цвета стекол - вы можете выбрать любой оттенок, в который хотите "окрасить" мир вокруг себя.

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