Даже такая классика, как пиджак, может устареть. 3 модели, о которых стоит забыть

Пиджак - одна из констант любого базового гардероба и вещь, которая, пожалуй, есть у каждой. Однако иногда даже классике требуется кардинальное обновление. Сверяйтесь с нашим чек-листом и проверяйте, соответствуют ли ваши модели актуальным трендам.

Слишком узкий

Гиперсайз канул в модную лету вместе с "уродливой" обувью, но уж лучше он, чем облегающие блейзеры, в которых невозможно дышать и двигаться. Помните такие? Если по чистой случайности такая модель оказалась в вашем шкафу, то пусть там и остается. Мы же продолжаем носить свободные пиджаки прямого кроя (слегка приталенные - также вариант нормы), которые можно использовать в многослойных образах. Правильные примеры - ниже.

Из тонкой синтетики

Самый быстрый и действенный способ испортить свой облик и мгновенно сделать его "дешевым". Любой пиджак или блейзер должен держать форму: это та вещь, которая зачастую создает силуэт и пропорции образа. Стоит подумать и о своем комфорте: летом в такой модели будет жарко, а зимой - холодно. В жару лучше заменить ее на простую льняную рубашку, а осенью классной альтернативой станет кожа.

Укороченный

Однозначное нет: хотя мода и циклична, к возвращению этого микротренда из начала десятых мы морально не готовы. Болеро не щадит пропорций и делает даже самых длинноногих красавиц визуально ниже.

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