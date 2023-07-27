27 июля 2023

27 июля 2023 09:26

Даже такая классика, как пиджак, может устареть. 3 модели, о которых стоит забыть

Пиджак - одна из констант любого базового гардероба и вещь, которая, пожалуй, есть у каждой. Однако иногда даже классике требуется кардинальное обновление. Сверяйтесь с нашим чек-листом и проверяйте, соответствуют ли ваши модели актуальным трендам. 

Слишком узкий 

Гиперсайз канул в модную лету вместе с "уродливой" обувью, но уж лучше он, чем облегающие блейзеры, в которых невозможно дышать и двигаться. Помните такие? Если по чистой случайности такая модель оказалась в вашем шкафу, то пусть там и остается. Мы же продолжаем носить свободные пиджаки прямого кроя (слегка приталенные - также вариант нормы), которые можно использовать в многослойных образах. Правильные примеры - ниже. 

Из тонкой синтетики 

Самый быстрый и действенный способ испортить свой облик и мгновенно сделать его "дешевым". Любой пиджак или блейзер должен держать форму: это та вещь, которая зачастую создает силуэт и пропорции образа. Стоит подумать и о своем комфорте: летом в такой модели будет жарко, а зимой - холодно. В жару лучше заменить ее на простую льняную рубашку, а осенью классной альтернативой станет кожа.

Укороченный 

Однозначное нет: хотя мода и циклична, к возвращению этого микротренда из начала десятых мы морально не готовы. Болеро не щадит пропорций и делает даже самых длинноногих красавиц визуально ниже. 

thesymbol.ru


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