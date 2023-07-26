7 примеров, как сочетать кроссовки с классикой

Современная мода максимально стремится к тому, чтобы все вещи в гардеробе можно было легко друг с другом. Тем не менее, некоторые из них кажутся слишком разными для того, чтобы оказаться в одном образе. Например, жакет и кроссовки. Казалось бы, что может быть общего между этими элементами классического и спортивного гардероба. Тем не менее, кроссовки и пиджак могут стать отличной парой, которая впишется во множество стильных образов, подходящих для самых разных случаев. Рассказываем, как правильно такие образы составлять.

Первое, что стоит держать в голове: кроссовки кроссовкам рознь. И чтобы ваша пара лучше вписывалась в разные образы, лучше выбирать кроссовки простой расцветки и минималистичного дизайна. К счастью, именно такие в тренде в этом сезоне. Глобально есть три способа составить гармоничный лук с пиджаком и кроссовками: классика с вкраплениями спорта, спорт с вкраплениями классики и абсолютный баланс. Первые два способа гораздо проще. Например, вы можете просто надеть брючный костюм и заменить лоферы на пару кроссовок. Наряд получится вполне уместным даже для офиса (если у вас нет строгого дресс-кода), а чувствовать вы себя будете гораздо комфортнее, чем в узких кожаных туфлях. Есть и совершенно противоположный вариант. Допустим, вы надеваете худи с капюшоном, тренд сезона "неспортивные" треники, пару кроссовок, а поверх - классический плечистый жакет мужского кроя. Просто, удобно и очень стильно.

Ну и есть третий вариант - чуть более сложный в исполнении, но при этом гораздо более эффектный. Здесь вам придется балансировать между классикой и спортом, сочетая в одном луке сразу по несколько вещей из обеих стилистике. Например, юбка карандаш и жакет прямого кроя в комбинации с майкой-алкоголичкой и массивными кроссовками. Или костюм с пиджаком и шортами-бермудами в сочетании со спортивным бра, кроссовками и высокими носками. Ну или более простое и привычное комбо - пиджак, рубашка, потертые джинсы и кроссовки. Одним словом, вариантов масса, и собрать стильный лук с пиджаком и кроссовками можно, даже не прикладывая большого количества усилий.

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