Как одеться в полет: 4 стильных и удобных образа

Лето - это сезон отпусков. А значит, и перелетов. Аэропорт - определенно не то место, куда имеет смысл выгуливать свои лучшие луки (если, конечно, вы не Марго Робби в промо-туре фильма "Барби"). В образах для полетов удобство превыше всего. И все же даже в этой ситуации хочется выглядеть опрятно и стильно, не жертвуя при этом комфортом. Вот 5 образов от звездных модниц, которые помогут найти этот баланс. Возможно, вам захочется повторить один из них, собираясь в свое ближайшее путешествие.

Джемпер + джоггеры

Главный принцип луков для путешествий - многослойность. Порой бывает сложно предугадать, какая погода ждет в пункте назначения, поэтому лучше иметь под рукой дополнительный слой одежды, который защитит в случае неожиданного ветра или дождя. Для этих целей отлично подойдет хлопковый джемпер, надетый поверх футболки. В теплую погоду его можно накинуть на плечи или повязать на талии. Отличную пару ему составят удобные трикотажные треники и кроссовки.

Рубашка + треники

Два "кита", на которых стоят правильные образы для путешествий - это брюки из мягкой ткани на резинке и удобная обувь. "Верх" при этом может быть практически любым. Но разумнее всего будет накинуть сверху объемную рубашку: в любой момент ее можно снять и сложить в дорожную сумку или рюкзак, а при необходимости снова достать.

Куртка + худи на молнии

Еще один лайфхак для комфортных путешествий: выбирайте вещи на молнии. Если в полете станет жарко, их всегда можно будет расстегнуть. Возьмите пример с Беллы Хадид: модель выбирает худи и ветровку на молнии, под которые надевает простую белую майку. Дополнить такое комбо можно леггинсами или велосипедками, а также вашими самыми комфортными кроссовками или кедами.

Джинсовка + широкие брюки

Еще один вариант верхней одежды, которую можно просто накинуть сверху - это объемная джинсовка. Эмили Ратаковски дополнила ею образ из комфортных широких брюк и короткого топа (который, впрочем, можно заменить на самую обычную футболку). Интересная деталь - "биркенштоки" на меху, которые заменят вам тапочки в полете.

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