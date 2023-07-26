26 июля 2023

26 июля 2023 12:12

Надоел скучный пиджак? Попробуйте носить его заправленным — так уже делают стилисты

Жанетт Фриис Мэдсен

Даже беглого взгляда на фотографии с показов последней пары сезонов достаточно, чтобы понять: дизайнеры взяли курс на простоту, отказавшись от сложносочиненных форм и сезонных трендов. Именно поэтому вещи из новых коллекций в большинстве своем - это костюмные брюки, хлопковые сорочки, платья-футляры и пиджаки - одним словом, база. Однако даже база из сезона в сезон выглядит по-разному, а все благодаря необычным приемам стилизации, которые изобретают креативные директора вместе со стилистами. Один из таких стилистических приемов сразу привлек наше внимание: он смотрится свежо и необычно, а для его воплощения в жизнь вам понадобится лишь пиджак. Еще на показах текущего весенне-летнего сезона дизайнеры решили посмотреть на брючный костюм под другим углом. Для этого они просто заправили пиджак в брюки. Да, звучит несколько странно, но если посмотреть на моделей на шоу Peter Do и Alexander McQueen, все сомнения в эффектности такого сочетания сразу отпадают. Tibi решили добавить образу чуть больше расслабленности, поэтому классические брюки в этом комбо заменили джинсами свободного кроя. 

Lanvin осень-зима 2023/24

Sportmax осень-зима 2023/24

Заправленные пиджаки, как оказалось, с нами надолго: дизайнеры решили воспользоваться этим приемом и на показах сезона осень-зима 2023/24. Там в паре с пиджаками уже оказались не только брюки, но и юбки (от мини до карандашей). Оказывается, в таком виде строгий костюм с юбкой выглядит еще более женственно. Отличные примеры мы увидели на показах Lanvin, Alexander McQueen и Tod's. Впрочем, комбо из брюк и пиджака тоже своей актуальности не потеряет: доказательство нашлось на шоу Sportmax.

Если вы решите повторить такую комбинацию самостоятельно, рекомендуем выбирать для этого максимально короткий и узкий жакет. Это позволит без труда заправить его брюки или юбку, чтобы он не топорщился и не сковывал движения. Что касается самих комбинаций - здесь все в руках вашей фантазии. Конечно, монохромное комбо всегда смотрится выигрышно, но вы можете поэкспериментировать с интересными цветовыми сочетаниями. 

Tibi весна-лето 2023

Lanvin осень-зима 2023/24

Peter Do весна-лето 2023

Tod's осень-зима 2023/24

Alexander McQueen весна-лето 2023

Sportmax осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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