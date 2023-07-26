Забудьте про обычные балетки — теперь они должны быть с квадратным мысом

За последние пару сезонов мы успели забыть, что балетки на протяжении долгих лет считались большим антитрендом. Свою популярность они утратили в середине 2010-х, а прошлым летом триумфально вернулись на модную арену и с тех пор не планируют сдавать позиций. А у любой вещи, носящей звание самой модной, всегда появляются разные вариации. Так что если в вашем арсенале уже есть пара балеток с круглым мысом и трогательным бантиком на нем, советуем присмотреться к еще одной разновидности трендовой обуви - балеткам с квадратным мысом.

Эта пара к середине лета появилась в гардеробах всех инфлюенсеров и звездных модниц. Чаше всего квадратный мыс можно увидеть на балетках Мэри-Джейн с перепонкой, хотя можно найти и классические модели. Такие балетки красиво смотрятся на ноге и не давят, так что в них с легкостью можно проходить весь день. Чтобы балетки точно пригодились вам и в следующем сезоне, рекомендуем обратить внимание на модели без лишнего декора. Базовая пара черного или коричневого цвета - лучший выбор, который точно не утратит своей актуальности и легко впишется в любой образ. Впрочем, балетки ярких цветов прямо сейчас на пике популярности, так что если вы точно знаете, что сможете интегрировать пару красного или синего цвета в свой гардероб, смело выбирайте ее. Носить балетки с квадратным мысом можно буквально с чем угодно: одинаково выигрышно они будут смотреться и с "мужскими" брюками, и с романтичными платьями и с простыми джинсами. Вот несколько примеров стильных сочетаний.

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