8 модных образов с худи и свитшотами для прохладных летних вечеров

Лето в этом году не радует нас теплой погодой. И пускай период сильных (по летним меркам) холодов уже прошел, вечером все еще не очень комфортно гулять в топе или легком платье. В этой ситуации спасут разнообразные худи и свитшоты: они не только не дадут замерзнуть в конце дня, но и станут основой для самых разных стильных образов. Рассказываем о самых модных способах носить их прямо сейчас.

Чтобы образ не получился слишком теплым и позволял чувствовать себя комфортно, предлагаем комбинировать в нем традиционно летние вещи со свитшотами и худи. Например, отличную пару "университетскому" свитшоту с контрастными манжетами и v-образным вырезом составят шорты. С шортами из денима получится более расслабленное комбо, а опция из костюмной ткани позволит создать образ в стиле old-money. Дополнить такое сочетание можно любой обувью от кроссовок до лоферов. Не забывайте и о любимом сочетании принцессы Дианы - свитшот + велосипедки. Конечно, аутфит выйдет довольно спортивным, но долгой прогулки по вечернему городу подойдет идеально. Если хотите добавить больше элегантности, вместо шортов выбирайте юбку. Это может быть джинсовая мини или шелковая миди с высоким разрезом - не бойтесь сочетать на первый взгляд несочетаемые вещи, ведь именно на контрасте часто строятся самые эффектные образы. Впрочем, если к экспериментам вы не готовы, всегда выручит универсальное комбо из льняных брюк, кожаных вьетнамок и свитшота - оно подойдет для любого случая.

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