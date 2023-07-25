25 июля 2023

25 июля 2023 17:32

Яркие кроссовки — лучший способ украсить базовый образ

@lara_bsmnn

Вэтом сезоне яркие цвета актуальны, как никогда. Подиумы на показах весенне-летних коллекций пестрили всеми цветами радуги: от красного до сиреневого. При этом одеваться с ног до головы во все разноцветное (или хотя бы монохромный яркий лук) готовы далеко не все. К счастью, есть способ поддержать тренд на яркие оттенки, сохраняя образ простым и минималистичным. И поможет в этом цветная обувь. Конечно, это могут быть лодочки на шпильке или слингбэки с острым мысом, но мы бы советовали присмотреться к цветным кроссовкам, ведь они - абсолютный хит этого сезона. 

@juliesfi

Среди трендовых кроссовок бал в этом сезоне правят ретро-модели. После затяжной эпохи ugly shoes на модную арену вернулись простые модели на тонкой подошве без объемного декора. Единственное, что делает эти кроссовки заметными и необычными - это цвет. Конечно, на улице вы увидите не мало модниц в опциях белого или черного цвета, но и ярких моделей там будет не меньше. Главный хит этого лета - желтые кроссовки Onitsuka Tiger. Те самые, что Ума Турман носила в культовом "Убить Билла". Эту яркую пару инфлюенсеры комбинируют буквально со всем: от джинсов и маек-алкоголичек до романтичных платьев с пышными рукавами. Не меньшей популярностью пользуются ретро-модели Adidas - тоже в самых ярких оттенках. По большому счету, бренд кроссовок не имеет никакого значения. Главное - цвет, который позволит заметить их издалека. И если вам кажется, что такие кроссовки сложно вписать в образ, - вам просто кажется. И модные доказательства ждут вас в галерее ниже. 

thesymbol.ru


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