25 июля 2023

25 июля 2023 14:13

Самый модный фасон джинсов, который удлиняет ноги

Джинсы - незаменимая база любого гардероба, которая хотя бы в одном экземпляре точно найдется у каждого. Главное преимущество джинсов - в их универсальности. Носить их можно буквально куда угодно и с чем угодно: в офис с классической рубашкой, на свидание с романтичной блузой, а на вечеринку - с соблазнительным топом бра. А что, если мы скажем, что джинсы могут не только вписаться в любой образ, но и украсить фигуру? Правда, для этого их важно правильно выбрать. Рассказываем, на что стоит обратить внимание. 

При выборе джинсов советуем присмотреться к актуальному в этом сезоне фасону wide leg. Во-первых, в таких джинсах вам всегда будет удобно: благодаря свободной посадке, они не давят и не стесняют движений. Во-вторых, они отлично сядут на любую фигуру, не подчеркнув ничего лишнего. И в-третьих, джинсы wide leg визуально сделают ноги длиннее, особенно, если выбрать достаточно длинную модель. Цвет может быть любым. Мы бы советовали присмотреться к классическим оттенкам денима, хотя и со счетов не стоит списывать ни черные и серые, ни цветные модели - все они наверняка пригодятся в гардеробе.

Носить широкие джинсы можно самыми разными способами. С ними здорово будет смотреться любой "верх": от базового до яркого и нарядного. Майка-алкоголичка, футболка, блуза, рубашка или топ-бандо - вариантов масса. Что касается обуви, здесь выбор тоже весьма широк: к таким джинсам подойдет все: от слингбэков с острым мысом до ярких кроссовок. 

@sofiarichiegrainge

thesymbol.ru


Просмотров: 85

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 5 036
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 4 308
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 4 666
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 4 243
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 4 975
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 4 819
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 3 907
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 4 300
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 4 355
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 4 658
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье