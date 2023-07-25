Самый модный фасон джинсов, который удлиняет ноги

Джинсы - незаменимая база любого гардероба, которая хотя бы в одном экземпляре точно найдется у каждого. Главное преимущество джинсов - в их универсальности. Носить их можно буквально куда угодно и с чем угодно: в офис с классической рубашкой, на свидание с романтичной блузой, а на вечеринку - с соблазнительным топом бра. А что, если мы скажем, что джинсы могут не только вписаться в любой образ, но и украсить фигуру? Правда, для этого их важно правильно выбрать. Рассказываем, на что стоит обратить внимание.

При выборе джинсов советуем присмотреться к актуальному в этом сезоне фасону wide leg. Во-первых, в таких джинсах вам всегда будет удобно: благодаря свободной посадке, они не давят и не стесняют движений. Во-вторых, они отлично сядут на любую фигуру, не подчеркнув ничего лишнего. И в-третьих, джинсы wide leg визуально сделают ноги длиннее, особенно, если выбрать достаточно длинную модель. Цвет может быть любым. Мы бы советовали присмотреться к классическим оттенкам денима, хотя и со счетов не стоит списывать ни черные и серые, ни цветные модели - все они наверняка пригодятся в гардеробе.

Носить широкие джинсы можно самыми разными способами. С ними здорово будет смотреться любой "верх": от базового до яркого и нарядного. Майка-алкоголичка, футболка, блуза, рубашка или топ-бандо - вариантов масса. Что касается обуви, здесь выбор тоже весьма широк: к таким джинсам подойдет все: от слингбэков с острым мысом до ярких кроссовок.

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