25 июля 2023

25 июля 2023 12:12

Как модно собрать волосы — одна прическа на все случаи жизни

Катрин Денев, 1966 год

Даже любителям ходить с распущенными локонами иногда необходимо собрать их в прическу. Причиной тому может быть жара, мешающиеся у лица пряди или просто желание немного изменить свой внешний вид. Среди актуальных в этом сезоне причесок можно найти разнообразные хвосты и косы, однако мы предлагаем присмотреться к более романтичному варианту - "мальвинке". Рассказываем, почему это лучшая прическа на лето, а также о самых модных способах ее сделать. 

Джиджи Хадид

Во-первых, "мальвинка" решает проблему нежелания ходить с полностью собранными волосами. Эта прическа представляет собой оптимальный компромисс, при котором волосы не мешают у лица, но их большая часть все равно остается распущенной. Во-вторых, она подходит абсолютно всем: прическа будет отлично смотреться на густых и тяжелых, на тонких и волнистых, на длинных и коротких волосах. Ну и в-третьих, она будет смотреться уместно в любой ситуации. Например, для Met Gala в этом году "мальвинку" выбрали сразу несколько знаменитостей, включая Джиджи Хадид, Энн Хэтэуэй, Николь Кидман и Эмили Ратаковски. При этом она ничуть не хуже будет смотреться в офисе, на свидании и даже в спортзале. 

Сделать "мальвинку" можно разными способами. Если вам нравится тренд на гладкие прически, зачешите волосы у лица в тугой хвост (пробор выбирайте по своему вкусу), а на основную длину добавьте немного стайлинга для гладкости. Обладательницам вьющихся волос советуем делать небрежную "мальвинку", собирая волосы так, чтобы у корней образовался дополнительный объем. Волосы можно зафиксировать резинкой, французской шпилькой или самым модным аксессуаром сезона - крабиком. Главное, не бояться эксперементировать. 

thesymbol.ru


Просмотров: 121

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 5 034
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 4 307
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 4 665
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 4 241
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 4 974
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 4 817
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 3 905
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 4 298
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 4 354
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 4 657
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье