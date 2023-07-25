Как модно собрать волосы — одна прическа на все случаи жизни

Даже любителям ходить с распущенными локонами иногда необходимо собрать их в прическу. Причиной тому может быть жара, мешающиеся у лица пряди или просто желание немного изменить свой внешний вид. Среди актуальных в этом сезоне причесок можно найти разнообразные хвосты и косы, однако мы предлагаем присмотреться к более романтичному варианту - "мальвинке". Рассказываем, почему это лучшая прическа на лето, а также о самых модных способах ее сделать.

Во-первых, "мальвинка" решает проблему нежелания ходить с полностью собранными волосами. Эта прическа представляет собой оптимальный компромисс, при котором волосы не мешают у лица, но их большая часть все равно остается распущенной. Во-вторых, она подходит абсолютно всем: прическа будет отлично смотреться на густых и тяжелых, на тонких и волнистых, на длинных и коротких волосах. Ну и в-третьих, она будет смотреться уместно в любой ситуации. Например, для Met Gala в этом году "мальвинку" выбрали сразу несколько знаменитостей, включая Джиджи Хадид, Энн Хэтэуэй, Николь Кидман и Эмили Ратаковски. При этом она ничуть не хуже будет смотреться в офисе, на свидании и даже в спортзале.

Сделать "мальвинку" можно разными способами. Если вам нравится тренд на гладкие прически, зачешите волосы у лица в тугой хвост (пробор выбирайте по своему вкусу), а на основную длину добавьте немного стайлинга для гладкости. Обладательницам вьющихся волос советуем делать небрежную "мальвинку", собирая волосы так, чтобы у корней образовался дополнительный объем. Волосы можно зафиксировать резинкой, французской шпилькой или самым модным аксессуаром сезона - крабиком. Главное, не бояться эксперементировать.

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