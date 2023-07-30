30 июля 2023

30 июля 2023 16:00

Как выбрать бюстгальтер, который «льстит», если тебе за 50: советы экспертов

Что же делать, если ты хочешь обновить свою коллекцию балконетов и фулл капов? Вот несколько советов экспертов, которые тебе помогут!

Правило № 1: чекай размер

То, что ты уже десять лет покупаешь 75B не означает, что он тебе подходит. Владелица магазина женского белья Ли Пэджетт считает, что главная ошибка в приобретении бюстгальтера - это брать один и тот же размер снова и снова вместо того, чтобы примерить другой - по ее словам, экспериментировать надо раз в полгода-год.

Правило № 2: главное - пояс

Как объясняет дизайнер нижнего белья и основательница компании по производству бюстгальтеров Хелена Кайлин, пояс - это главная часть бюстгальтера, которая обеспечивает 80-90% поддержки груди, и самая частая ошибка женщин - это выбирать слишком большой.

Измерь объем под грудью и руководствуйся полученной цифрой во время примерки. Если под корсаж можно засунуть больше одного пальца - значит, бюстгальтер тебе велик. Обрати внимание еще на три нюанса: косточки должны плотно прилегать к телу, линия груди - проходить посередине плечевой кости, а сама грудь - идеально вписаться в чашку.

Правило № 3: следи за новинками

По словам Пэджетт, индустрия не стоит на месте: сейчас производители нижнего белья шьют модели для большего числа типов телосложения, чем раньше. Можно найти что угодно - от охлаждающих и дышащих пуш-апов до топов, сшитых из таких материалов, что ты перестаешь чувствовать их на теле. Обращай внимание на инновации - возможно, еще год назад идеального для тебя бюстгальтера не существовало, а сегодня он уже появился.

Правило № 4: правильно ухаживай за бюстгальтером

"То, как часто вы его стираете, влияет на то, как он ощущается на теле. Многое зависит от возраста - например, мне за 40, и из-за приливов я сильно потею, и потому мне необходимо освежать бюстгальтер после одного дня носки", - говорит Кайлин. Она советует не пользоваться стиральной машиной и делать всё вручную - это сохранит эластичность ткани и продлит срок службы вещи.

Правило № 5: меняй бюстгальтеры

Даже если ты тщательно ухаживаешь за нижним бельем, срок его службы ограничен. Пэджетт советуем избавляться от бюстгальтера через полгода носки - после этого времени он уже растянется и не будет держать твою грудь так, как нужно.

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