Коллекция идеальных джинсов Дженнифер Энистон, в которых ты будешь сногсшибательной

У Джен можно многому поучиться: начиная от того, как мудро она высказывается о бебишейминге, заканчивая тем, как стильно актриса одевается. На обе темы можно говорить бесконечно долго, но сегодня мы затронем вторую: не можем оторваться взгляд от идеальной джинсовой капсулы Дженнифер!

Если Дженнифер Энистон и Энн Хэтэуэй однажды решат помериться размером своих джинсовых архивов, эта битва будет легендарной. Обеих актрис мы давно называет королевами денима - не каждая звезда может похвастаться тем, что десятилетиями (!) восхищает фанатов своими look'ами в самых простых джинсах и дает пищу для модных журналов. Но если Энн нередко интегрирует в образы куртки и рубашки из денима, то Джен "специализируется" на самих джинсах.

Возможно, на это повлиял ее образ соседской девчонки, которая одевается, в целом, как и все мы, просто выдерживает аутфиты в узнаваемом стиле. Может, дело в сериале "Друзья", по которому можно вообще писать отдельный джинсовый гид.

Так или иначе, Энистон за долгие годы своей славы продемонстрировала нам с десяток "иконичных" образов с джинсами - а мы выбрали для тебя 6 самых запоминающихся. И (спойлер) немного провокационных.

Средняя посадка

Святая святых джинсового гардероба - брюки прямого кроя на средней посадке. Обязательно классического оттенка слегка отбеленного индиго, который подходит (не соврем) ко всему. Если ты как раз всерьез взялась за составление идеальной весенней капсулы, бери эту модель на вооружение, а еще лучше сразу примеряй две похожие пары - ты не захочешь с ними расставаться.

Буткаты О, об этих красавчиках мы говорили уже не раз за последние сезоны! Буткаты стремительно ворвались в фэшн-чарты с задачей вытеснить скинни, а мы и рады. Джинсы по своему крою напоминают модель клеш, только расширение к низу здесь не такое заметное, а бедра не полностью обтянуты. Получается эффект удлинения благодаря штанинам-трапециям, но при этом джинсы не выглядят как ковбойский костюм. Отличная находка, Джен! Бойфренды Да, стилисты не рекомендуют сейчас вкладываться в бойфренды, но будем честны: через сезон-другой они могут подняться на пару строчек вверх по модному хит-параду. Вряд ли эти расслабленные джинсы на низкой посадке в ближайшее время станут мастхэвом и объектом всеобщего желания, но в гардеробе они точно не помешают. "Правильные" скинни Может быть, фэшн-эксперты и давно списали скинни в утиль, но те настойчиво цепляются за потребительский спрос. Отрицать это бесполезно: джинсы "в обтяжку" девушки все еще носят и вряд ли когда-нибудь перестанут (даже Кейт Миддлтон ни на что не может заменить любимую черную пару скинни!). Поэтому давай просто договоримся, что будем примерять только "правильные" модели, как у Джен: ищем плотный деним, крепкую строчку и избегаем эффекта "лосин". Черные удлиненные Кстати о черных брюках: Энистон такими тоже обзавелась. Только, в отличие от принцессы Уэльской, носит она не стандартные модели, а удлиненные, которые собираются в драматичные складки и визуально будто переходят в обувь. Базовый трюк для увеличения роста и вытягивания силуэта - естественно, Джен его давно отточила. Mom Еще одна модель из разряда "и не тренд, и не утиль". Да-да, мы сами много раз говорили о том, что рваные джинсы вышли из моды - это действительно так. Но если у тебя уже есть приличная пара из плотного материала, их можно приручить, например, комбинируя с удлиненным пальто или необычной оверсайз-кожанкой. К тому же, как "перчинку" рваные джинсы используют многие современные фэшэниста: конечно, этот трюк обычно требует небанального стайлинга, но на то и нужна мода - чтобы экспериментировать и иногда отступать от правил. Дженифер в курсе!

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