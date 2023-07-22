Как одеваться девушкам невысокого роста: советы профессионального стилиста

Высокая талия

Вещи с завышенной талией в твоем случае - мастхэв. Совмести это правило с предыдущим: брюки в пол с высокой талией в сочетании с обувью на каблуке сделают твою фигуру невероятно эффектной. В таком образе ты будешь выглядеть гораздо стройнее и выше - пользуйся!

Важное правило: когда выбираешь брюки или джинсы с высокой талией, обязательно заправляй в них "плечевое" изделие - рубашку, блузку и так далее. Если носить верх навыпуск, уловка не сработает и эффект будет обратным, так как визуально фигура станет приземистой.

Современная мода позволяет выбрать разные по стилю варианты и превратить небольшие недостатки фигуры в достоинства. Так, вещи с высокой талией универсальны и будут уместно смотреться в любой ситуации: на работе в офисе, во время романтической прогулки, на официальном мероприятии. Выбирай юбку, брюки или джинсы в зависимости от своего вкуса и дресс-кода, принятого в компании.

Маленькая сумка

Подбирай под свои look'и миниатюрные сумочки. Когда в руках невысокой женщины - крупные, броские модели, она на их фоне кажется еще ниже. Сумочка небольшого размера визуально скорректирует рост, так как в данном случае срабатывает игра на контрасте.

Отдавай предпочтение лаконичным аксессуарам. И обязательно обрати внимание на длину ремешка: чем ниже располагается сумка, тем сильнее она "крадет" столь ценные сантиметры у роста.

Монохромная цветовая гамма

Избегай цветовых контрастов в одежде. Яркими могут быть отдельные детали, но когда ты используешь темный низ и светлый верх или наоборот, это зрительно "режет" силуэт. В результате рост кажешься ниже, что совершенно не нужно.

Монохромный образ считается универсальным для невысоких женщин. Костюмы, джинсовый total-look или однотонное платье с правильно расположенной линией талии сделают твою фигуру стройнее. Кстати, монохром вовсе не обязательно должен быть нейтральным - насыщенные оттенки тоже можно использовать!

Укороченный верх

Это тренд сезона, поэтому в таких вещах ты будешь выглядеть очень модно. Что можно использовать при миниатюрном росте? Укороченный бомбер, кроп-жакет, укороченную рубашку - они отлично смотрятся и визуально вытягивают силуэт. Правильно подобранная модель подчеркивает хрупкость фигуры и делает ее стройнее, но в то же время не выглядит как вещь, из которой ты уже давно выросла.

Хорошим вариантом для невысоких фэшэниста станет укороченный верх в сочетании с низом такого же оттенка. И, конечно, высокий каблук, о котором мы уже говорили выше.

Высокая прическа

Правильно подобранная прическа завершает образ. Хочешь визуально добавить себе еще несколько сантиметров? Тогда отдай предпочтение конскому хвосту или сделай стильный пучок на макушке. Они открывают шею и подчеркивают ее, добавляя хрупкости и изящности. Кстати, многие звезды любят такие прически и с удовольствием носят их как в повседневной жизни, так и на сцене.

Главное, дорогая, запомнить: невысокий рост - далеко не приговор, а повод для небанальных стильных решений. Научись отслеживать модные тенденции и правильно подбирать гардероб с учетом своих параметров - и ты всегда будешь на высоте!