Как одеваться девушкам невысокого роста: советы профессионального стилиста

Миниатюрная комплекция - одновременно и объект мечтаний многих девушек, и довольно жесткие рамки, в которые приходится вписывать свой гардероб. Чтобы эту особенность превратить в преимущество, стоит заручиться советом эксперта - лови гид по стайлингу для Дюймовочек от профессионального стилиста.
Кто бы что ни говорил, но быть стильной и элегантной можно даже не обладая модельными параметрами и высоким ростом. Среди селебрити много миниатюрных красавиц: Леди Гага, Натали Портман, Мадонна - и выглядят они потрясающе. В том числе и благодаря умению правильно подбирать вещи, обувь и прическу, подчеркивая свои достоинства.
Брюки в пол
Визуально вытянуть силуэт помогут брюки прямого или расклешенного кроя "в пол". Главная фишка в том, чтобы они были свободными - например, mom fit нам не подойдут. Длина тоже очень важна: укороченные модели в данном случае не будут смотреться. Так, брюки и джинсы "семь восьмых" скрадывают рост, а тебе нужно добиться противоположного эффекта. Можно выбрать палаццо - они идеальны для того, чтобы добавить пару лишних сантиметров роста.
Дополни аутфит обувью на высоком каблуке. Это еще один модный секрет для миниатюрных женщин: туфли на шпильке или с устойчивым каблуком на платформе визуально добавляют рост. При выборе брюк учитывай, что их край должен заканчиваться примерно в 1 см от пола, с учетом той обуви, с которой планируешь их носить.
Высокая талия
Вещи с завышенной талией в твоем случае - мастхэв. Совмести это правило с предыдущим: брюки в пол с высокой талией в сочетании с обувью на каблуке сделают твою фигуру невероятно эффектной. В таком образе ты будешь выглядеть гораздо стройнее и выше - пользуйся!
Важное правило: когда выбираешь брюки или джинсы с высокой талией, обязательно заправляй в них "плечевое" изделие - рубашку, блузку и так далее. Если носить верх навыпуск, уловка не сработает и эффект будет обратным, так как визуально фигура станет приземистой.
Современная мода позволяет выбрать разные по стилю варианты и превратить небольшие недостатки фигуры в достоинства. Так, вещи с высокой талией универсальны и будут уместно смотреться в любой ситуации: на работе в офисе, во время романтической прогулки, на официальном мероприятии. Выбирай юбку, брюки или джинсы в зависимости от своего вкуса и дресс-кода, принятого в компании.
Маленькая сумка
Подбирай под свои look'и миниатюрные сумочки. Когда в руках невысокой женщины - крупные, броские модели, она на их фоне кажется еще ниже. Сумочка небольшого размера визуально скорректирует рост, так как в данном случае срабатывает игра на контрасте.
Монохромная цветовая гамма
Избегай цветовых контрастов в одежде. Яркими могут быть отдельные детали, но когда ты используешь темный низ и светлый верх или наоборот, это зрительно "режет" силуэт. В результате рост кажешься ниже, что совершенно не нужно.
Монохромный образ считается универсальным для невысоких женщин. Костюмы, джинсовый total-look или однотонное платье с правильно расположенной линией талии сделают твою фигуру стройнее. Кстати, монохром вовсе не обязательно должен быть нейтральным - насыщенные оттенки тоже можно использовать!
Укороченный верх
Это тренд сезона, поэтому в таких вещах ты будешь выглядеть очень модно. Что можно использовать при миниатюрном росте? Укороченный бомбер, кроп-жакет, укороченную рубашку - они отлично смотрятся и визуально вытягивают силуэт. Правильно подобранная модель подчеркивает хрупкость фигуры и делает ее стройнее, но в то же время не выглядит как вещь, из которой ты уже давно выросла.
Высокая прическа
Правильно подобранная прическа завершает образ. Хочешь визуально добавить себе еще несколько сантиметров? Тогда отдай предпочтение конскому хвосту или сделай стильный пучок на макушке. Они открывают шею и подчеркивают ее, добавляя хрупкости и изящности. Кстати, многие звезды любят такие прически и с удовольствием носят их как в повседневной жизни, так и на сцене.
Главное, дорогая, запомнить: невысокий рост - далеко не приговор, а повод для небанальных стильных решений. Научись отслеживать модные тенденции и правильно подбирать гардероб с учетом своих параметров - и ты всегда будешь на высоте!