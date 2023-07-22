Чтобы быть красивой, каждой женщине нужны эти 2 вещи: безошибочный список Сен-Лорана для всех возрастов

Знаменитый модельер, в отличие от своих коллег, довольно мягко отзывался о женском гардеробе. Но его слова все равно попадают прямо в яблочко - эта его цитата просто обязательна к прочтению!

Ох, сколько всего мы уже успели сказать о базовом гардеробе, о капсулах, которые призваны спасти тебя от вечной проблемы "мне-нечего-надеть-ничего-не-нравится"! И еще больше за годы существования модной индустрии уже сказали фэшн-эксперты. Британский стилист Лорен Браво размышляет о том, что можно вообще не покупать новую одежду целый год - и по ее мнению, это только пойдет на пользу твоему гардеробу. В это же время звездный стилист Синди Конрой выступает за то, что нужно как минимум закрыть обувную капсулу из этих пяти моделей - а это мы еще не дошли до одежды.

В общем, сколько людей, столько и мнений - вопрос в том, чья философия тебе ближе. Мы, скажем честно, видим большой резон в словах Ива Сен-Лорана, который сказал: "Чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит".

Насчет последнего "ингредиента" спорить точно не будем: когда ты счастлива, все вокруг преображается. В том числе осанка, настроение, взгляд, походка - а это, не секрет, залог того, что образ "заиграет". А вот о первых двух пунктах стоит поговорить отдельно.

С одной стороны, аутфит тотал-black давным-давно считается классикой и символом элегантности. От монохромных образов Одри Хепберн до латексных костюмов Женщины-кошки, драматичный черный - это всегда культовость, изысканность, женственность. Но не всякий черный попадает в раздел "идеальное решение"!

Мы говорим уже не о самом оттенке, а скорее о материале. Если и выбирать тот самый безупречный черный свитер и юбку, то только из благородных или просто надежных плотных материалов. Шерсть, кашемир, их вкрапления, плотный хлопок, добавление шелка - полотно, из которых изготавливается такая базовая одежда, обязана быть качественной и не просвечивающей. Добавь эту деталь к рецепту Сен-Лорана - и ты действительно будешь неотразимой!

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